Анастасия Лисова не считает себя суровым родителем

«…Я не могу просто устоять, если вижу хоть одну слезинку на лице Мирославы! Сердце разрывается на 1000 частей. Готова вместе с ней плакать, если ей что-то не нравится. Хочу чтобы она только улыбалась и все. Готова любое желание сразу же ее исполнить.

А Миша в этом плане гораздо строже и уже занимается ее воспитанием. И вообще как то он увереннее меня в отношениях с ребёнком, хоть и то же в первый раз Папа, как и я в первый раз Мама….» - написала Анастасия.

Недавно Анастасия Лисова впервые познала радость материнства. Девушка долго думала, как назовет свою наследницу. В итоге малышку назвали Мирославой.Оказывается, что во время беременности Анастасия не единожды задумывалась на тему того, какой она будет мамой. Девушка была убежденна в том, что будет такой же, как и ее мать, но нет. Лисова не последовала примеру своего строгого родителя.На практике у экс-участницы «Дома-2» совсем не получается быть суровой с новорожденной Мирославой. В конечном счете эта роль досталась папе малышки.У себя на страничке в личном микроблоге Лисова написала пост, в котором заявила, что ей не хватает жесткости и черствости.