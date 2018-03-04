Диме Дмитренко пришлось провести целый день в беременном теле

Истерики и перепады настроения Оли рано или поздно становятся причиной всех семейных скандалов. Девушка, в свою очередь, считает, что супруг ничего не делает, не понимает ее и не оказывает ей помощи.И Рапа придумала, как проучить свою вторую половинку. Она заставила Дмитренко забеременеть, прибавив к его весу десять килограмм. В связи с этим ему пришлось провести целый день в «беременном» теле.Ребята стали героями шоу «Агент 003», чтобы на личном примере показать, как сохранить любовь в этот непростой период. В эфире супруги поняли, что нужно выполнять гастрономические капризы, так будущему ребенку требуются питательные вещества, которых ему не хватает. К тому же, кожа беременных нуждается в особом уходе.Супружеская пара оценила массаж бедер и живота с натуральными маслами. Также они узнали, что йога очень полезна для беременных. Мягкая растяжка мышц способствует подготовке их к родам, а заодно успокаивают нервы будущих родителей.Вдобавок парочка поделилась секретом интимной близости во время беременности. По их словам, лучшая поза — это «ложки», когда мужчина находится сзади, а беременная партнерша удобно лежит на боку.К слову, эксперимент завершился довольно неожиданно.