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Диме Дмитренко пришлось провести целый день в беременном теле

Капризы беременной Ольги Рапунцель уже не первый месяц доставляют головную боль Диме Дмитриенко.

Истерики и перепады настроения Оли рано или поздно становятся причиной всех семейных скандалов. Девушка, в свою очередь, считает, что супруг ничего не делает, не понимает ее и не оказывает ей помощи.

Диме Дмитренко пришлось провести целый день в беременном теле

И Рапа придумала, как проучить свою вторую половинку. Она заставила Дмитренко забеременеть, прибавив к его весу десять килограмм. В связи с этим ему пришлось провести целый день в «беременном» теле.

Ребята стали героями шоу «Агент 003», чтобы на личном примере показать, как сохранить любовь в этот непростой период. В эфире супруги поняли, что нужно выполнять гастрономические капризы, так будущему ребенку требуются питательные вещества, которых ему не хватает. К тому же, кожа беременных нуждается в особом уходе.

Диме Дмитренко пришлось провести целый день в беременном теле

Супружеская пара оценила массаж бедер и живота с натуральными маслами. Также они узнали, что йога очень полезна для беременных. Мягкая растяжка мышц способствует подготовке их к родам, а заодно успокаивают нервы будущих родителей.

Вдобавок парочка поделилась секретом интимной близости во время беременности. По их словам, лучшая поза — это «ложки», когда мужчина находится сзади, а беременная партнерша удобно лежит на боку.
К слову, эксперимент завершился довольно неожиданно.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:37
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