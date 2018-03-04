«Тыжемать»: Волочкова подготавливает «подвешенную» дочь ко взрослой жизни

Несколько часов назад прославленная балерина опубликовала в личном микроблоге новую фотографию, которую многие не оценили. В этот раз на фото запечатлена Волочкова в компании своей дочери Ариады. В зале для тренировок, в своей любимейшем стиле, балерина сидит на шпагате, а над нею, на ремнях для растяжки, висит ее наследница.На снимке видно, что Ариада хочет продемонстрировать шпагат в воздухе, однако до высокопрофессиональной растяжки своей матери, как оказалось, девушке очень далеко. У дочери Анастасии шпагат вышел малость кривоват.Фолловеры незамедлительно начали обсуждать свежую фотографию Волочковой. В итоге между пользователями Сети завязался конфликт. Многие начали подшучивать, что на снимке не хватает нового возлюбленного балерины – Михаила Лагина. Комментаторы заявляли, что Анастасии следовало бы его « посадить на шпагат третьим ярусом».Впрочем, больше всего насмешливые разговоры коснулись дочери балерины. Недоброжелатели язвительно «похвалили» Ариаду и подчеркнули, что именно девочка продолжит «сложный путь Волочковой» и совсем скоро будет выкладывать в Сеть фото шпагатов, которые она будет делать повсюду.