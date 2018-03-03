Дарья Пынзарь возвращается в Россию, оставив детей в Турции

«Прямо сейчас решаем насколько тут остаться. Самолёт при этом через несколько часов в любом случае мы с мужем улетаем сегодня, но 11 числа можем вернуться а деток можем вообще не увозить что -бы лишний раз не перелетать.... ох ... мы, по-моему, сумасшедшие немного», - написала Даша в своем микроблоге.

Совсем недавно Дарья озадачилась покупкой жилья и переездом в более теплое место, где обязательно должно быть теплое море. И пока поклонники экс-участницы телестройки предполагали, что семейство хочет переехать в сторону Сочи, парочка удивила всех, прилетев с детьми в турецкий городок под название Аланья, который находится на Средиземном море.Уже около недели родители и дети нежатся под лучами ласкового солнца и купаются в море. Судя по последним публикациям Даши, семья приобрела апартаменты в одной из новостроек курортного городка.Сейчас же перед Сергеем и Дашей появилась дилемма. Обоим необходимо вернуться на неделю в Россию по работе, чтобы 11 февраля вновь вернуться в Аланью. И не хочется родителям мучить детей дорогой, хотя в полете находиться всего 3 часа. Поэтому, родители решили оставить наследников на попечение няни, с которой прилетели из Москвы.Подписчики по-разному отнеслись к данной новости. Одни упрекли Дарью, что та оставляет сыновей на чужого человека и в чужой стране, другие заверили, что няня проверенный человек, и лучше пусть дети оздоравливаются под теплым солнцем, чем еженедельно менять климат.