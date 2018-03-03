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Евгению Феофилактову обманули с квартирой

Знаменитая экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова разместила в своем микроблоге новую публикацию, в которой заявила, что ее обманули с приобретением квартиры.

Евгению Феофилактову обманули с квартирой

По всей видимости, Женю обманули, и речь идет о целой квартире, которой она практически лишилась. А ведь девушка заплатила за нее немалые деньги.

Бывшая участница телестройки сообщила, что покупала квартиру в одном районе, а получила совершенно не то, чего ожидала. Дело в том, что ЖК «Рассказово» продавали жилье в 9-ти этажных домах с прилегающим на территории лесопарком.

Евгению Феофилактову обманули с квартирой

Однако накануне стало известно, что на месте школы будет выстроено шесть 22-х этажных домов, а на территории лесопарка построят школу. Стоит отметить, что такие изменения, полностью перечеркивают то, чего ожидали покупатели.

Евгению Феофилактову обманули с квартирой

«Сотрудники Сезар Групп отрицали 5 часов эту информацию, пока не поняли что это скрывать бесполезно! Жители узнали об обмане в администрации поселения Внуковское и распространили это в интернет!» - рассказал Евгения.

Теперь девушка призывает обманутых людей объединиться и вернуть себе жилье.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:32
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