Евгению Феофилактову обманули с квартирой

«Сотрудники Сезар Групп отрицали 5 часов эту информацию, пока не поняли что это скрывать бесполезно! Жители узнали об обмане в администрации поселения Внуковское и распространили это в интернет!» - рассказал Евгения.

По всей видимости, Женю обманули, и речь идет о целой квартире, которой она практически лишилась. А ведь девушка заплатила за нее немалые деньги.Бывшая участница телестройки сообщила, что покупала квартиру в одном районе, а получила совершенно не то, чего ожидала. Дело в том, что ЖК «Рассказово» продавали жилье в 9-ти этажных домах с прилегающим на территории лесопарком.Однако накануне стало известно, что на месте школы будет выстроено шесть 22-х этажных домов, а на территории лесопарка построят школу. Стоит отметить, что такие изменения, полностью перечеркивают то, чего ожидали покупатели.Теперь девушка призывает обманутых людей объединиться и вернуть себе жилье.