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Дарья Пынзарь показала поклонникам дом своей мечты

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь не относится к тем людям, которые живут от зарплаты до зарплаты, стараясь придерживаться режима экономии.

Дарья Пынзарь показала поклонникам дом своей мечты

У звезды телестройки, как и у ее мужа Сергея, имеется собственное дело. Возлюбленные могут позволить себе отдыхать на заграничных курортах, дорогие машины, брендовую одежду, гаджеты и игрушки для сыновей, однако даже у них есть мечта, которую они не могут себе позволить.

Оказывается, Даша мечтает о шикарном летнем доме с бассейном, панорамными окнами и большим балконом, размером с банкетный зал. Пынзарь нашла именно такой, и даже решила его посмотреть, но средств ни на покупку, ни на аренду у нее не хватило.

Дарья Пынзарь показала поклонникам дом своей мечты

Она с сожалением отметила, что придется подыскать жилище поскромнее, благо, у компании имеются более бюджетные и довольно привлекательные варианты. Напоследок экс-участница телестройки решила позагорать у бассейна с кристально чистой водой. Супругу Сергею пришлось едва ли не силой уводить свою вторую половинку и объявить об окончании просмотра дома.

Многие поклонники единогласно признали, что у Дарьи хороший вкус и заверили девушку, что ее обязательно сбудется.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:13
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