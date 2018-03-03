Дарья Пынзарь показала поклонникам дом своей мечты

У звезды телестройки, как и у ее мужа Сергея, имеется собственное дело. Возлюбленные могут позволить себе отдыхать на заграничных курортах, дорогие машины, брендовую одежду, гаджеты и игрушки для сыновей, однако даже у них есть мечта, которую они не могут себе позволить.Оказывается, Даша мечтает о шикарном летнем доме с бассейном, панорамными окнами и большим балконом, размером с банкетный зал. Пынзарь нашла именно такой, и даже решила его посмотреть, но средств ни на покупку, ни на аренду у нее не хватило.Она с сожалением отметила, что придется подыскать жилище поскромнее, благо, у компании имеются более бюджетные и довольно привлекательные варианты. Напоследок экс-участница телестройки решила позагорать у бассейна с кристально чистой водой. Супругу Сергею пришлось едва ли не силой уводить свою вторую половинку и объявить об окончании просмотра дома.Многие поклонники единогласно признали, что у Дарьи хороший вкус и заверили девушку, что ее обязательно сбудется.