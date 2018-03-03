Ани Лорак покорила фанатов необычными ювелирными украшениями

«Наши сердца будут биться в унисон для вас!!!» - написала певица под последней фотографией.

«Удивительная! Безгранично талантливая! Спасибо за Ваше творчество!», «Похожа на Мата Хари», «Мы придем! Ура! Долго ждали этого шоу! Наконец-то уже сегодня. Дива!», «Вот эталон артистки для меня на сегодняшний день! Великолепные вокальные и внешние данные!» - пишут многие поклонники Ани Лорак.

Несколько часов назад в личном микроблоге прославленная певица опубликовала новую фотографию, на которой продемонстрировала фолловерам необычные ювелирные драгоценности.Ани Лорак поделилась портретным снимком, на котором пользователи Сети могут в полной мере рассмотреть большое количество непривычных украшений. Эксцентричная диадема с «рожками» усыпанная драгоценными камнями, длинные серьги, массивное колье из белых камней, а также украшенные дорогими камнями бретели платья очень идут артистки.Стоит отметить, что подобного рода образ Лорак выбрала не просто так. Ани не единожды обещала, что ее шоу «Дива» прямо-таки поразит всех ее поклонников.Конечно же, что фанаты знаменитости не могли не оценить оригинальное приглашение своего кумира.