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Ани Лорак покорила фанатов необычными ювелирными украшениями

Лорак поразила многочисленных поклонников оригинальными украшениями.

Несколько часов назад в личном микроблоге прославленная певица опубликовала новую фотографию, на которой продемонстрировала фолловерам необычные ювелирные драгоценности.

Ани Лорак покорила фанатов необычными ювелирными украшениями

Ани Лорак поделилась портретным снимком, на котором пользователи Сети могут в полной мере рассмотреть большое количество непривычных украшений. Эксцентричная диадема с «рожками» усыпанная драгоценными камнями, длинные серьги, массивное колье из белых камней, а также украшенные дорогими камнями бретели платья очень идут артистки.

«Наши сердца будут биться в унисон для вас!!!» - написала певица под последней фотографией.

Стоит отметить, что подобного рода образ Лорак выбрала не просто так. Ани не единожды обещала, что ее шоу «Дива» прямо-таки поразит всех ее поклонников.

Конечно же, что фанаты знаменитости не могли не оценить оригинальное приглашение своего кумира.

Ани Лорак покорила фанатов необычными ювелирными украшениями

«Удивительная! Безгранично талантливая! Спасибо за Ваше творчество!», «Похожа на Мата Хари», «Мы придем! Ура! Долго ждали этого шоу! Наконец-то уже сегодня. Дива!», «Вот эталон артистки для меня на сегодняшний день! Великолепные вокальные и внешние данные!» - пишут многие поклонники Ани Лорак.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:08
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