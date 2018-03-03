АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Подводный дом Жака-Ива Кусто стал доказательством реальности жизни людей в морских глубинах
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

Хейтеры считают, что Анастасия Костенко делает видимость идеальных отношений, выкладывая старые фотографии

Новоиспеченная супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова захотела вспомнить счастливые деньки из недавнего прошлого.

В своем Инстаграме она разместила новогоднюю фотографию, на которой выглядела очень счастливой.

Хейтеры считают, что Анастасия Костенко делает видимость идеальных отношений, выкладывая старые фотографии

«Счастливый день, как и предыдущий... Да и как все - последующие», - написала девушка под фото.

Однако ее фолловеры совсем иного мнения. Многие считают, что Настя не так уж и счастлива, как пытается всем показать. Ведь спустя всего полтора месяца после бракосочетания ее супруга видели заигрывающим с девушкой в ночном клубе.

Вдобавок они заметили, что, демонстрируя всем свое счастье, молодая жена Тарасова публикует старые фотографии. Хейтеры считают, что все это потому, что в данный момент радоваться ей особо нечему.

И ото обычное явление, ведь пока модель коротает вечера дома, мысленно готовясь к появлению на свет первенца, ее возлюбленный развлекается с друзьями в ночных заведениях.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рита Дакота рассказала, что боится перемен и
Вера Брежнева поделилась сказочным снимком из
Елена Темникова удивила поклонников откровенным
Анна Седокова оставила детей с няней в незнакомом
Редкий мотоцикл Lamborghini 1980-х годов
На внедорожнике-амфибии SCG Steve американцы
Регина Тодоренко пожертвовала игрой на фортепиано
Nokia показала разработку «умной» куртки для
Поклонница Игоря Николаева из Салехрада хотела
В среднем взрослые обращаются к врачу через пять
Гигантские НЛО превратили спутник Земли в базу
Поклонница Игоря Николаева из Салехрада хотела
Skoda презентует в Женеве складной самокат
Поклонница Игоря Николаева из Салехрада хотела
Новая оптическая иллюзия превратила дисплей
Житель Волгограда предложил горожанам интим от
Наследник Владимира Кристовского Федор любит
Права на реалити-шоу во «ВКонтакте» продали за 20
Кристина Орбакайте опровергла слухи об операции
Анна Седокова ищет вдохновение в весеннем сезоне
Ольга Серябкина опубликовала в Instagram снимки
Никита Пресняков просит фанатов его родственников
Der Spiegel провел расследование и подтвердил,
В Женеве представят экстремальный Mercedes-AMG
Жительница Филиппин родила сына – “единорога”
Вячеслав Зайцев со слезами на глазах говорит о
Ученые: Пришельцы не могут связаться с людьми
В Ивановской области по улицам деревни Иневеж
В Техасе на кладбище городка Аврора обнаружена
Опубликовали тизер экстремального Lamborghini
Просмотреть все новости