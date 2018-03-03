Хейтеры считают, что Анастасия Костенко делает видимость идеальных отношений, выкладывая старые фотографии
Новоиспеченная супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова захотела вспомнить счастливые деньки из недавнего прошлого.
В своем Инстаграме она разместила новогоднюю фотографию, на которой выглядела очень счастливой.
Однако ее фолловеры совсем иного мнения. Многие считают, что Настя не так уж и счастлива, как пытается всем показать. Ведь спустя всего полтора месяца после бракосочетания ее супруга видели заигрывающим с девушкой в ночном клубе.
Вдобавок они заметили, что, демонстрируя всем свое счастье, молодая жена Тарасова публикует старые фотографии. Хейтеры считают, что все это потому, что в данный момент радоваться ей особо нечему.
И ото обычное явление, ведь пока модель коротает вечера дома, мысленно готовясь к появлению на свет первенца, ее возлюбленный развлекается с друзьями в ночных заведениях.
В своем Инстаграме она разместила новогоднюю фотографию, на которой выглядела очень счастливой.
«Счастливый день, как и предыдущий... Да и как все - последующие», - написала девушка под фото.
Однако ее фолловеры совсем иного мнения. Многие считают, что Настя не так уж и счастлива, как пытается всем показать. Ведь спустя всего полтора месяца после бракосочетания ее супруга видели заигрывающим с девушкой в ночном клубе.
Вдобавок они заметили, что, демонстрируя всем свое счастье, молодая жена Тарасова публикует старые фотографии. Хейтеры считают, что все это потому, что в данный момент радоваться ей особо нечему.
И ото обычное явление, ведь пока модель коротает вечера дома, мысленно готовясь к появлению на свет первенца, ее возлюбленный развлекается с друзьями в ночных заведениях.