Хейтеры считают, что Анастасия Костенко делает видимость идеальных отношений, выкладывая старые фотографии

«Счастливый день, как и предыдущий... Да и как все - последующие», - написала девушка под фото.

В своем Инстаграме она разместила новогоднюю фотографию, на которой выглядела очень счастливой.Однако ее фолловеры совсем иного мнения. Многие считают, что Настя не так уж и счастлива, как пытается всем показать. Ведь спустя всего полтора месяца после бракосочетания ее супруга видели заигрывающим с девушкой в ночном клубе.Вдобавок они заметили, что, демонстрируя всем свое счастье, молодая жена Тарасова публикует старые фотографии. Хейтеры считают, что все это потому, что в данный момент радоваться ей особо нечему.И ото обычное явление, ведь пока модель коротает вечера дома, мысленно готовясь к появлению на свет первенца, ее возлюбленный развлекается с друзьями в ночных заведениях.