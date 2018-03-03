Илья Яббаров лидирует в списке на выбывание из «Дома-2»

Благодаря своему характеру и обаянию ему удается пользоваться хорошим спросом у девушек. Вот только зрители его недолюбливают и буквально требуют выгнать Яббарова его за ворота.По предварительным результатам голосования, на этой неделе лидером в списке на изгнание стал именно Илья, набрав почти 25% голосов, а следом за ним с незначительным отрывом идет Саймон Марданшин.Поклонники одиозной телестройки уверены, что такой антигерой, как Илья Яббаров нужен руководству, поэтому на окончательном голосовании, вероятнее всего, за ворота отправится возлюбленный Лены Хроминой, которая пообещала уйти следом за ним.С другой стороны, телезрителям, которые смотрят «Дом-2» уже не первый год, прекрасно известно, что голосование в приложении ТНТ-клаб имеет исключительно условный характер, так как на Лобном могут выгнать даже тех участников, которым вылет совсем не угрожал.