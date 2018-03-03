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Иван Ургант игриво подшутил над своими плавками

Ургант удачно пошутил над модельером Зайцевым.

Несколько часов назад в личном микроблоге популярный телеведущий поделился со своими подписчиками шуткой, главным героем которой оказался художник и модельер Вячеслав Зайцев. Отметим, что юмор Ивана по достоинству оценили фолловеры Сети.

Иван Ургант игриво подшутил над своими плавками

«Юбилей мэтра отечественной модной индустрии: Вячеславу Зайцеву – 80! Поздравляем Вячеслав Михайлович с днем рождения!» - написано на официальной страничке телешоу «Вечерний Ургант».

На «Первом канале» в рамках программы Ивана Урганта, модельера поздравят с юбилеем.

Известно, что Зайцев пообещал телеведущему сделать ему подарок. Модельер намерен сшить Ивану плавки. И вот в тот самый момент, когда мэтр хотел снять с Урганта мерки и взял в руки портновский метр, шоумен остановил его и достал из кармана ленту длиной в 10 сантиметров.

Иван Ургант игриво подшутил над своими плавками

Фолловеры воздали должное Ивану и назвали шутку телеведущего довольно пикантной. Кроме того пользователи Сети принялись засыпать юбиляра словами поздравления. Тем не менее, об Урганте так же не забыли.

«Выглядеть так в 80, да каждому бы так! Здоровья и успехов», «Иван побрился и сразу же помолодел.», «Ургант красавец! Зайцеву здоровья и сил! 80!!! Отлично выглядит!» - пишут в Сети.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:06
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