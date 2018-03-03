Ксения Бородина жалеет о том, что ранее высказывалась об изменах супруга

Откровенность стоила ей дорого. Как известно, Ксения Бородина едва ли не развелась из-за этого с супругом Курбаном Омаровым спустя всего год после свадьбы. Напоминаем, что причиной ссоры стали его измены.Спустя немного времени Ксения и Курбан помирились, однако до этого, в гневном порыве, теледива вывалила в Сеть множество того, о чем до сих пор сожалеет. На сегодняшний день Бородина предпочитает особо не выставлять на публичное обозрение личную жизнь.