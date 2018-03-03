Ксения Бородина жалеет о том, что ранее высказывалась об изменах супруга
Знаменитая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина рассказала, что ей не нужно было ранее выносить на всеобщее обозрение проблемы в семье.
Откровенность стоила ей дорого. Как известно, Ксения Бородина едва ли не развелась из-за этого с супругом Курбаном Омаровым спустя всего год после свадьбы. Напоминаем, что причиной ссоры стали его измены.
Спустя немного времени Ксения и Курбан помирились, однако до этого, в гневном порыве, теледива вывалила в Сеть множество того, о чем до сих пор сожалеет. На сегодняшний день Бородина предпочитает особо не выставлять на публичное обозрение личную жизнь.
Откровенность стоила ей дорого. Как известно, Ксения Бородина едва ли не развелась из-за этого с супругом Курбаном Омаровым спустя всего год после свадьбы. Напоминаем, что причиной ссоры стали его измены.
Спустя немного времени Ксения и Курбан помирились, однако до этого, в гневном порыве, теледива вывалила в Сеть множество того, о чем до сих пор сожалеет. На сегодняшний день Бородина предпочитает особо не выставлять на публичное обозрение личную жизнь.