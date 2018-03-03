4-летний сын Марии Кожевниковой одновременно учит несколько иностранных языков

Для многочисленных поклонников Марии Кожевниковой не является секретом то, что знаменитость ведет микроблог своего старшего сына Ивана. И вот на днях актриса рассказала фолловерам Сети, что ее 4-летний малыш, помимо различных развивающих занятий, одновременно изучает несколько иностранных языков.Верные фанаты Кожевниковой хорошо знают, что Ваня в последнее время начал серьезно интересоваться астрономией. Сам процесс образования довольно часто проходит в автомобиле, где актриса включает специализированные развивающие видеозаписи, вовлекая тем самым сына к учебе.Вдобавок, по такой же методике, Иван постоянно изучает языки. Мария скачивает развивающие мультфильмы, которые, к примеру, обучают считать на немецком, испанском, французском, итальянском и других языках.Стоит подчеркнуть, что в последнее время среди звезд шоу-бизнеса очень популярным стало начинать развивать своих малышей с раннего возраста. Подметим, что саму Кожевникову весьма часто подвергают критике из-за того, что знаменитость не разрешает детям свободно наслаждаться беззаботным детством.