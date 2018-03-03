АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Подводный дом Жака-Ива Кусто стал доказательством реальности жизни людей в морских глубинах
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

4-летний сын Марии Кожевниковой одновременно учит несколько иностранных языков

Старший сын Кожевниковой «рассказал», что в свои 4 года параллельно учит несколько языков.

Для многочисленных поклонников Марии Кожевниковой не является секретом то, что знаменитость ведет микроблог своего старшего сына Ивана. И вот на днях актриса рассказала фолловерам Сети, что ее 4-летний малыш, помимо различных развивающих занятий, одновременно изучает несколько иностранных языков.

4-летний сын Марии Кожевниковой одновременно учит несколько иностранных языков

Верные фанаты Кожевниковой хорошо знают, что Ваня в последнее время начал серьезно интересоваться астрономией. Сам процесс образования довольно часто проходит в автомобиле, где актриса включает специализированные развивающие видеозаписи, вовлекая тем самым сына к учебе.

Вдобавок, по такой же методике, Иван постоянно изучает языки. Мария скачивает развивающие мультфильмы, которые, к примеру, обучают считать на немецком, испанском, французском, итальянском и других языках.

4-летний сын Марии Кожевниковой одновременно учит несколько иностранных языков

Стоит подчеркнуть, что в последнее время среди звезд шоу-бизнеса очень популярным стало начинать развивать своих малышей с раннего возраста. Подметим, что саму Кожевникову весьма часто подвергают критике из-за того, что знаменитость не разрешает детям свободно наслаждаться беззаботным детством.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рита Дакота рассказала, что боится перемен и
Вера Брежнева поделилась сказочным снимком из
Елена Темникова удивила поклонников откровенным
Анна Седокова оставила детей с няней в незнакомом
Редкий мотоцикл Lamborghini 1980-х годов
На внедорожнике-амфибии SCG Steve американцы
Регина Тодоренко пожертвовала игрой на фортепиано
Nokia показала разработку «умной» куртки для
Поклонница Игоря Николаева из Салехрада хотела
В среднем взрослые обращаются к врачу через пять
Гигантские НЛО превратили спутник Земли в базу
Поклонница Игоря Николаева из Салехрада хотела
Skoda презентует в Женеве складной самокат
Поклонница Игоря Николаева из Салехрада хотела
Новая оптическая иллюзия превратила дисплей
Житель Волгограда предложил горожанам интим от
Наследник Владимира Кристовского Федор любит
Права на реалити-шоу во «ВКонтакте» продали за 20
Кристина Орбакайте опровергла слухи об операции
Анна Седокова ищет вдохновение в весеннем сезоне
Ольга Серябкина опубликовала в Instagram снимки
Никита Пресняков просит фанатов его родственников
Der Spiegel провел расследование и подтвердил,
В Женеве представят экстремальный Mercedes-AMG
Жительница Филиппин родила сына – “единорога”
Вячеслав Зайцев со слезами на глазах говорит о
Ученые: Пришельцы не могут связаться с людьми
В Ивановской области по улицам деревни Иневеж
В Техасе на кладбище городка Аврора обнаружена
Опубликовали тизер экстремального Lamborghini
Просмотреть все новости