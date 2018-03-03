АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Подводный дом Жака-Ива Кусто стал доказательством реальности жизни людей в морских глубинах
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

Фанаты разочарованы из-за "театрального" романа Волочковой

Анастасия Волочкова обзавелась женским счастьем, но поклонники балерины не верят ей.

Не так давно у знаменитой Волочковой появился новый возлюбленный. Избранником балерины оказался некий Михаил Логинов – обычный программист из Иркутска. Танцовщица до последнего пыталась держать имя ухажера в тайне, однако, сейчас звезда вовсю демонстрирует в личном микроблоге совместные фотографии с любовником.

Фанаты разочарованы из-за "театрального" романа Волочковой

Как бы то ни было, несмотря на счастливые глаза балерины, поклонники Волочковой в один голос заявляют, что роман раздутый и наигранный.

Несколько часов назад Анастасия опубликовала у себя на страничке новый снимок.

«Просто мы! Я и два Мишки.» - написала Волочкова под фотографией.

На фото счастливая звезда запечатлена вместе со своим избранником лежа на плюшевом белом медведе.

Что не говори, но подобного рода снимок в очередной раз не оценили многочисленные фолловеры.

Фанаты разочарованы из-за "театрального" романа Волочковой

«К чему весь этот блеф ? Выставлять фотографии о любви и страсти, и тут же по ТV говорить что это постановка? Все и так разочарованы ненастоящей свадьбой псевдомужем, лженевестой. Все уже смеются над вами!!» – пишут пользователи Сети.

Некоторые подписчики Волочковой все-таки пытаются поддержать своего кумира и пишут, что они с Михаилом очень хорошо смотрятся вместе.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 12:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рита Дакота рассказала, что боится перемен и
Вера Брежнева поделилась сказочным снимком из
Елена Темникова удивила поклонников откровенным
Анна Седокова оставила детей с няней в незнакомом
Редкий мотоцикл Lamborghini 1980-х годов
На внедорожнике-амфибии SCG Steve американцы
Регина Тодоренко пожертвовала игрой на фортепиано
Nokia показала разработку «умной» куртки для
Поклонница Игоря Николаева из Салехрада хотела
В среднем взрослые обращаются к врачу через пять
Гигантские НЛО превратили спутник Земли в базу
Поклонница Игоря Николаева из Салехрада хотела
Skoda презентует в Женеве складной самокат
Поклонница Игоря Николаева из Салехрада хотела
Новая оптическая иллюзия превратила дисплей
Житель Волгограда предложил горожанам интим от
Наследник Владимира Кристовского Федор любит
Права на реалити-шоу во «ВКонтакте» продали за 20
Кристина Орбакайте опровергла слухи об операции
Анна Седокова ищет вдохновение в весеннем сезоне
Ольга Серябкина опубликовала в Instagram снимки
Никита Пресняков просит фанатов его родственников
Der Spiegel провел расследование и подтвердил,
В Женеве представят экстремальный Mercedes-AMG
Жительница Филиппин родила сына – “единорога”
Вячеслав Зайцев со слезами на глазах говорит о
Ученые: Пришельцы не могут связаться с людьми
В Ивановской области по улицам деревни Иневеж
В Техасе на кладбище городка Аврора обнаружена
Опубликовали тизер экстремального Lamborghini
Просмотреть все новости