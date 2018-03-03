Фанаты разочарованы из-за "театрального" романа Волочковой

«Просто мы! Я и два Мишки.» - написала Волочкова под фотографией.

«К чему весь этот блеф ? Выставлять фотографии о любви и страсти, и тут же по ТV говорить что это постановка? Все и так разочарованы ненастоящей свадьбой псевдомужем, лженевестой. Все уже смеются над вами!!» – пишут пользователи Сети.

Не так давно у знаменитой Волочковой появился новый возлюбленный. Избранником балерины оказался некий Михаил Логинов – обычный программист из Иркутска. Танцовщица до последнего пыталась держать имя ухажера в тайне, однако, сейчас звезда вовсю демонстрирует в личном микроблоге совместные фотографии с любовником.Как бы то ни было, несмотря на счастливые глаза балерины, поклонники Волочковой в один голос заявляют, что роман раздутый и наигранный.Несколько часов назад Анастасия опубликовала у себя на страничке новый снимок.На фото счастливая звезда запечатлена вместе со своим избранником лежа на плюшевом белом медведе.Что не говори, но подобного рода снимок в очередной раз не оценили многочисленные фолловеры.Некоторые подписчики Волочковой все-таки пытаются поддержать своего кумира и пишут, что они с Михаилом очень хорошо смотрятся вместе.