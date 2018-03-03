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Толпа поклонников встретила Ольгу Бузову у поезда во Владивостоке

Ольга Бузова сегодня прибыла во Владивосток. Прямо возле вагона толпа поклонников встретила любимицу и мешала артистке передвигаться. Исправить ситуацию стало возможно лишь при помощи полиции.

Знаменитая российская телеведущая и певица ехала в вагоне класса «Люкс», как и полагается звезде подобного уровня. По приезду во Владивосток, девушку встретила толпа фанатов. Основную часть поклонников составляли девушки возрастом до 22 лет.

Толпа поклонников встретила Ольгу Бузову у поезда во Владивостоке

Ольга записала с ними небольшое видео, которое в дальнейшем разместила на своей страничке в Инстаграм. Одна из фанаток в толпе кричала настолько сильно, что слов стражей порядка и самой Оли не было слышно.

В кадре можно увидеть и мужчин, которые также пришли встретить звезду. Однако некоторые не понимали, кто она такая. Так, например, один из них настолько скривил лицо, будто съел лимон. Это отметили и поклонники, просмотревшие видеоролик.

Напоминаем, что сегодня 3 марта во Владивостоке Бузова планирует провести сольный концерт в рамках своего тура по Дальнему Востоку.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:05
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