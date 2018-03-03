После развода с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова чувствовала себя котенком, выброшенным на улицу

«Чувствовала себя котенком, которого пинком вышвырнули на улицу», - сообщила девушка.

Об этом сама теледива не единожды рассказывала в многочисленных интервью. Однако только сейчас Бузова откровенно призналась, как на самом деле чувствовала себя после развода с любимым мужчиной.По словам девушки, каждый день ее ожидала борьба с собой, со своими комплексами, которых за тот период накопилось множество. Она не могла смотреть на себя в зеркало, не понимала, как полюбить себя, если любимый человек, которому Оля отдала все свое сердце, не оценил такого подарка.У Бузовой присутствовало ощущение, что она никому не нужна и ее больше никогда не полюбят. От стресса появлялись синяки под глазами и стало бледным лицо.Стоит отметить, что в отличие от нее Дмитрий Тарасов уже снова связал себя узами брака. Избранницей известного футболиста стала модель Анастасия Костенко.