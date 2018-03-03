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После развода с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова чувствовала себя котенком, выброшенным на улицу

Известная певица и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова невероятно тяжело переживала разрыв отношений с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Об этом сама теледива не единожды рассказывала в многочисленных интервью. Однако только сейчас Бузова откровенно призналась, как на самом деле чувствовала себя после развода с любимым мужчиной.

После развода с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова чувствовала себя котенком, выброшенным на улицу

По словам девушки, каждый день ее ожидала борьба с собой, со своими комплексами, которых за тот период накопилось множество. Она не могла смотреть на себя в зеркало, не понимала, как полюбить себя, если любимый человек, которому Оля отдала все свое сердце, не оценил такого подарка.

У Бузовой присутствовало ощущение, что она никому не нужна и ее больше никогда не полюбят. От стресса появлялись синяки под глазами и стало бледным лицо.

«Чувствовала себя котенком, которого пинком вышвырнули на улицу», - сообщила девушка.

Стоит отметить, что в отличие от нее Дмитрий Тарасов уже снова связал себя узами брака. Избранницей известного футболиста стала модель Анастасия Костенко.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:51
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