Дарья Лымарь показала новенький Audi, подаренный поклонником

«У меня есть влиятельный поклонник, – призналась девушка. – У него в Москве своя строительная компания. Мы когда-то были в отношениях, но потом расстались. Таким образом он пытается меня вернуть».

«Так иди к нему обратно в чем проблема, если поклонник», «Да, просто так машины дарят..», «Сидела, сидела......никто не захотел с ней отношений.....выгнали.....БАЦ!!!!Сразу влиятельный поклонник и автомобиль)))))) Сказки Венского леса.....», «Посмотрите на буквы в номере)))))», - рассуждают в Сети.

Даша призналась, что за ней приударил обеспеченный воздыхатель, который имеет собственную строительную компанию. Участница даже продемонстрировала совместный снимок, на котором изображен затылок тайного кавалера и обнимающая его Даша.Лымарь поделилась снимком, на котором изображена, облокотившись на капот новенького Audi. Брюнетка улыбается и выглядит неимоверно счастливой, что, естественно, не могли не заметить ее поклонники. А дорогой презент привлек внимание пользователей Сети еще и буквами на его госномере.