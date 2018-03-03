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Дарья Лымарь показала новенький Audi, подаренный поклонником

Участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Лымарь похвалилась перед поклонниками новым авто, который ей подарил влиятельный поклонник.
Девушка заверила, что молодой человек таким образом намерен добиться ее расположения и симпатии.

Даша призналась, что за ней приударил обеспеченный воздыхатель, который имеет собственную строительную компанию. Участница даже продемонстрировала совместный снимок, на котором изображен затылок тайного кавалера и обнимающая его Даша.

Дарья Лымарь показала новенький Audi, подаренный поклонником

«У меня есть влиятельный поклонник, – призналась девушка. – У него в Москве своя строительная компания. Мы когда-то были в отношениях, но потом расстались. Таким образом он пытается меня вернуть».

Лымарь поделилась снимком, на котором изображена, облокотившись на капот новенького Audi. Брюнетка улыбается и выглядит неимоверно счастливой, что, естественно, не могли не заметить ее поклонники. А дорогой презент привлек внимание пользователей Сети еще и буквами на его госномере.

Дарья Лымарь показала новенький Audi, подаренный поклонником

«Так иди к нему обратно в чем проблема, если поклонник», «Да, просто так машины дарят..», «Сидела, сидела......никто не захотел с ней отношений.....выгнали.....БАЦ!!!!Сразу влиятельный поклонник и автомобиль)))))) Сказки Венского леса.....», «Посмотрите на буквы в номере)))))», - рассуждают в Сети.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:21
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