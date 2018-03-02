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Ксения Бородина считает, что выглядит прекрасно

Не так давно знаменитая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина дала большое интервью.

Ксения Бородина считает, что выглядит прекрасно

Теледива откровенно поделилась тем, что сейчас она считает себя гораздо мудрее чем раньше, и не сомневается в своей замечательной внешности. Ксения полагает, что в 22 выглядела хуже, а также нервничала из-за пустяков и разочаровывалась в людях.

Сегодня девушка с радостью принимает свое тело и лицо такими какие они есть. Но, по ее словам, прежде всего она обрела взрослые мозги.

«В 35 ты уже мудрая, реже оступаешься и проще ко всему относишься. Жизнь становится спокойнее», - поделилась Бородина.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 21:13
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