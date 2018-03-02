Ксения Бородина считает, что выглядит прекрасно

«В 35 ты уже мудрая, реже оступаешься и проще ко всему относишься. Жизнь становится спокойнее», - поделилась Бородина.

Теледива откровенно поделилась тем, что сейчас она считает себя гораздо мудрее чем раньше, и не сомневается в своей замечательной внешности. Ксения полагает, что в 22 выглядела хуже, а также нервничала из-за пустяков и разочаровывалась в людях.Сегодня девушка с радостью принимает свое тело и лицо такими какие они есть. Но, по ее словам, прежде всего она обрела взрослые мозги.