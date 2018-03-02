Участник «Дома-2» Артем Сорока ударил по лицу Сашу Шеву

«Ты будешь пробовать тут со всеми или что? Будем пробовать с одним, со вторым, с третьим? Ты за кого меня принимаешь? Зачем ты заселялась, пришла ко мне, мне это говоришь?», - выкрикивал мужчина на Сашу Шеву.

«Шева, конечно, не ангел. Но никто ему не дал права так себя вести!», «Гнать его надо. Какая бы не была девушка, нечего руки распускать», «С мужиками в контры не вступает, боится, а на девку клешни свои поднимает! Понял, что Шева — последний шанс на проекте, да и та с ним мутить не хочет», - разгневались зрители в Сети.

Подавляющее большинство поклонников скандального телепроекта возмутились от такого немужского поведения.Александра известна на проекте своей легкодоступностью и склонностью к постельным авантюрам. Девушка легко идет на контакт с мужчинами, за что часто оказывается в эпицентре критики.Не так давно Сорока и Шева объявили себя парой, однако этим отношениям не суждено продлиться слишком долго. Спустя всего-то несколько дней участник позволил себе поднять на избранницу руку.Когда Саша не пришла ночевать, ее возлюбленный вышел из себя. А когда она заявила о желании уйти к Андрею Денисову, парень и вовсе потерял контроль.Затем он дважды «влепил» ей пощечину, там самым сразу же довел ее до слез. Зрители в свою очередь возмутились от такого неджентельменского поведения.