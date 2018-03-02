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Саша Черно в резкой форме отреагировала на критику фолловеров

Саше Черно надоело терпеть критику в свой адрес.

По численности антифанатов Александре еще не удалось опередить «бренд» скандального проекта - Рапунцель. Тем не менее, телезрители уверены, что как только Рапа уйдет в декрет, под прицел поклонников полностью попадет именно Черно.

Саша Черно в резкой форме отреагировала на критику фолловеров

С недавнего времени Александра довольно активно начала вести личный микроблог. Девушка похудела, чем хвастается подписчикам. Черно каждый день публикует новые фотографии и блоги, тем самым вызывая у фолловеров бурю недовольств.

Вчера Черно у себя на страничке жестко прошлась по Дарье Лымарь, Ольге Жариковой и Маргарите Овсянниковой.

«…Я то хоть и жирная, но моральные принципы у меня есть. Я ненавижу девок, которые лезут в чужие отношения, для меня они стремные... Хуже грязи…» - написала Саша.

Девушка назвала Дашу, Ольгу и Марго особами легкого поведения, а также пообещала, что будет унижать их постоянно.

Саша Черно в резкой форме отреагировала на критику фолловеров

Только вот подобного рода высказывания Черно не оценили ее подписчики. Они буквально засыпали Сашу словами критики. В свою очередь девушка не стала молчать и жестко отреагировала на их высказывания.

«Именно с таким лицом я читаю ваши комментарии под предыдущим постом!!! Блевать от них тянет!!!.» - написала Саша Черно.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Вчера, 18:56
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