Дарья Пынзарь смирилась с модной стрижкой младшего сына

«Мой собственный дракончик))», - написала Даша в описании фото.

Поклонники известной супружеской пары Сергея и Дарьи Пынзарь довольно остро восприняли новый имидж, который папа выбрал для младшего сына. Сама Даша также с негативом оценила новую прическу.Однако сегодня в микроблоге знаменитой экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» появилась новая публикация. На снимке молодая мама, позируя на пляже, держит малыша на руках.Также девушка добавила, что изначальный негатив к новой прическе Давида совершенно пропал, и теперь ей даже стал нравиться такой образ, выбранный папой семейства. Теледива даже написала, что по приезду в Москву сделает старшему сыну аналогичную прическу, а на супруга наговаривала зря.