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Ирина Михайловна Донцова напомнила Купину о его обещании жениться на её дочке

Ирина Михайловна хоть и стала с негативом относиться к потенциальному зятю, однако, по его мнению, она все-таки хочет видеть его рядом с Майей.

Не отвертится теперь Алексей Купин от женитьбы на Майе Донцовой, ведь в него крепко вцепились обе представительницы слабого пола. Изначально Майя заявила, что доктор посоветовал ей срочно рожать, а затем Ирина Михайловна напомнила, как Леша делал предложение аж два раза и даже решился сыграть Сейшельскую свадьбу, вот только почему-то до сих пор не женился по-настоящему.

Ирина Михайловна Донцова напомнила Купину о его обещании жениться на её дочке

Женщина поинтересовалась, кто помнит клятву Алексея быть с Майей и в горе и в радости? Или когда парень дважды делал предложение руки и сердца, а теперь они попросту сыграли свадьбу на Острове любви и почти год живут с Майей, но до сих пор не понятно, в каком они статусе.

Поклонники телестройки переживают из-за того, что Купина действительно отволокут под венец. Хейтеры даже злорадствуют на этот счет, а вот поклонники участника полагают, что ему нужно срочно бежать да подальше. К тому же у него есть идеальный повод для того, чтобы расстаться в лице Надежды Баташовой, проявившей к нему симпатию.

Ирина Михайловна Донцова напомнила Купину о его обещании жениться на её дочке

«Купин отвратительный тип и такую, как Майка, он вполне заслуживает, но чего-то все равно хочется ему сказать: беги, Леха, беги», «Ирка готова хоть куда пристроить свой неликвид», «Пока не поздно, нужно устроиться любовником к Хрюминой или на Баташову запасть», - рассуждают зрители.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:58
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