Ирина Михайловна Донцова напомнила Купину о его обещании жениться на её дочке

«Купин отвратительный тип и такую, как Майка, он вполне заслуживает, но чего-то все равно хочется ему сказать: беги, Леха, беги», «Ирка готова хоть куда пристроить свой неликвид», «Пока не поздно, нужно устроиться любовником к Хрюминой или на Баташову запасть», - рассуждают зрители.

Не отвертится теперь Алексей Купин от женитьбы на Майе Донцовой, ведь в него крепко вцепились обе представительницы слабого пола. Изначально Майя заявила, что доктор посоветовал ей срочно рожать, а затем Ирина Михайловна напомнила, как Леша делал предложение аж два раза и даже решился сыграть Сейшельскую свадьбу, вот только почему-то до сих пор не женился по-настоящему.Женщина поинтересовалась, кто помнит клятву Алексея быть с Майей и в горе и в радости? Или когда парень дважды делал предложение руки и сердца, а теперь они попросту сыграли свадьбу на Острове любви и почти год живут с Майей, но до сих пор не понятно, в каком они статусе.Поклонники телестройки переживают из-за того, что Купина действительно отволокут под венец. Хейтеры даже злорадствуют на этот счет, а вот поклонники участника полагают, что ему нужно срочно бежать да подальше. К тому же у него есть идеальный повод для того, чтобы расстаться в лице Надежды Баташовой, проявившей к нему симпатию.