Ольга Бузова анонсировала концерт во Владивостоке

«Ну а наш тур по Дальнему Востоку продолжается, завтра нас ждёт родной Владивосток. Родной, потому что именно там родилась моя мама. Жду вас всех в 19.00 в Феско Холл. До встречи, мои люди!» - написала теледива.

Ранее уже сообщалось, что исполнительница феерически выступила с концертом в Хабаровске, а теперь ее путь лежит в сердце Дальнего Востока в город Владивосток.Девушка опубликовала в своем микроблоге видеоролик, на котором поблагодарила жителей Хабаровска за теплый прием и поддержку, а также в комментариях она анонсировала следующий концерт.Ольга Бузова сообщила, что уже завтра 3 марта с удовольствием будет рада видеть всех в Феско Холл в 19:00.