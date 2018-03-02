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Ольга Бузова анонсировала концерт во Владивостоке

На данный момент знаменитая телеведущая реалити-шоу «Дом-2», а также известная певица Ольга Бузова находится в концертном туре по Дальнему Востоку.

Ранее уже сообщалось, что исполнительница феерически выступила с концертом в Хабаровске, а теперь ее путь лежит в сердце Дальнего Востока в город Владивосток.

Ольга Бузова анонсировала концерт во Владивостоке

Девушка опубликовала в своем микроблоге видеоролик, на котором поблагодарила жителей Хабаровска за теплый прием и поддержку, а также в комментариях она анонсировала следующий концерт.

Ольга Бузова сообщила, что уже завтра 3 марта с удовольствием будет рада видеть всех в Феско Холл в 19:00.

«Ну а наш тур по Дальнему Востоку продолжается, завтра нас ждёт родной Владивосток. Родной, потому что именно там родилась моя мама. Жду вас всех в 19.00 в Феско Холл. До встречи, мои люди!» - написала теледива.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:36
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