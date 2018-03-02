АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.88 USD 56.43
Курс валют на 02.03.2018

Ольга Рапунцель с мамой забрали с телепроекта Алёну Савкину

В рядах фанатов реалити-шоу Дом-2 царит ужасное разочарование.

Одна из популярнейших участниц телестройки - Ольга Рапунцель больше не будет радовать зрителей словесными перепалками со своей сестрой.

После драки соперниц с применением туалетной бумаги, Алёна Савкина оставила поляну и ряды зазноб Ильи Яббарова. Сестру Ольги Рапунцель забрали с шоу сестра Ольга, а также Татьяна Владимировна.

Ольга Рапунцель с мамой забрали с телепроекта Алёну Савкину

Они не желают, чтобы младшая окончательно осталась без волос, так как буйная Ольга Жарикова, отличающаяся повышенной агрессивностью, вцепилась в волосы Савкиной так, что чуть не сняла ей скальп. При этом младшая сестра ещё и публично решила прекратить отношения с Яббаровым, убеждая телезрителей забыть о своей быстрой влюбленности, ролевых играх и прыжках в койку к Илье.

Подбирать Алёну после «унитазного короля» желающих на телестройке пока нет. Возможно, семейство Григорьевских приняло решение взять для своей младшей сестры некий тайм-аут.

Ольга Рапунцель с мамой забрали с телепроекта Алёну Савкину

Шутка в плохо пахнущей манере с туалетной бумагой, привела к потасовке, а также к окончательному решению Савкиной, наконец, отделаться от ассоциаций с «туалетным шансонье». Это может означать временный уход с проекта.

По всей видимости, новость касательно ухода младшей Рапунцель, является попыткой привлечения к ней внимания, а также семье сестры, которая находится в декрете.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:05
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Группа ГАЗ» на Филиппинах начала продажи
Ольга Бузова публично назвала поведение Анастасии
Facebook завершил эксперимент над пользователями
Настасье Самбурской подарили на день рождения
Хейтеры выяснили, что Ольге Рапунцель за рождение
Русская модель PlayBoy Мария Лиман показала
Анна Семенович откровенно рассказала, что мечтает
Google запущен сервис для записи мелодий в
Эксперты смогли выявить новый подслушивающий
Наталья Рудова восхитила фанатов снимком с
Кети Топурия откровенно призналась, что со своим
Автомобили LADA Granta и LADA Kalina распродают с
Экс-супруг Уитни Хьюстон сделал загадочное
В Instagram теперь появятся видеозвонки
Зафиксировали самую мощную кибератаку за всю
На MWC 2018 представили смартфон с опцией
Объявлен сбор средств на самый минималистичный
Пользователи из 40 странах мира найдут с помощью
Матч за Суперкубок России может состояться в
Появились подробности о модели смартфона HTC
На рынке России появился ноутбук Dell XPS 13 с
Китай призвал США воздержаться от чрезмерности в
Дэниэл Крейг празднует 50-летний юбилей
В компании Microsoft разработали
Серые дельфины запоминают и планируют каждое
Ученые рассказали про пользу граната для похудения
На продажу выставлен самый странный спорткар
Сегодня вечером люди смогут понаблюдать за
Ученые: Улыбка не всегда говорит про
Первый эксперимент запущен на коллайдере NICA в
Просмотреть все новости