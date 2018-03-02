Ольга Рапунцель с мамой забрали с телепроекта Алёну Савкину

Одна из популярнейших участниц телестройки - Ольга Рапунцель больше не будет радовать зрителей словесными перепалками со своей сестрой.После драки соперниц с применением туалетной бумаги, Алёна Савкина оставила поляну и ряды зазноб Ильи Яббарова. Сестру Ольги Рапунцель забрали с шоу сестра Ольга, а также Татьяна Владимировна.Они не желают, чтобы младшая окончательно осталась без волос, так как буйная Ольга Жарикова, отличающаяся повышенной агрессивностью, вцепилась в волосы Савкиной так, что чуть не сняла ей скальп. При этом младшая сестра ещё и публично решила прекратить отношения с Яббаровым, убеждая телезрителей забыть о своей быстрой влюбленности, ролевых играх и прыжках в койку к Илье.Подбирать Алёну после «унитазного короля» желающих на телестройке пока нет. Возможно, семейство Григорьевских приняло решение взять для своей младшей сестры некий тайм-аут.Шутка в плохо пахнущей манере с туалетной бумагой, привела к потасовке, а также к окончательному решению Савкиной, наконец, отделаться от ассоциаций с «туалетным шансонье». Это может означать временный уход с проекта.По всей видимости, новость касательно ухода младшей Рапунцель, является попыткой привлечения к ней внимания, а также семье сестры, которая находится в декрете.