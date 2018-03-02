Для клипов Ольги Бузовой тексты песен изменили на более подходящие

YouTube-канал под названием «Сарказмошная» часто публикует пародии на известные ролики. Их особенностью является то, что тексты песен переделываются в соответствии с тем, что именно происходит в клипе.Авторы не смогли оставить без внимания и творчество Ольги Бузовой. Пародийный ролик на композицию «Хит парад» уже посмотрели свыше миллиона человек, позитивную оценку поставили около 22 тысяч, и только тысяче пользователей Сети не понравился видеоклип.В комментариях зрители выразили восторг от вокального таланта девушки, исполняющей песню-пародию, и от необычной интерпретации. Большинство даже назвали пародию настоящим «супер хитом».