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Для клипов Ольги Бузовой тексты песен изменили на более подходящие

На просторах Сети время от времени появляются пародии на известные клипы. Авторы очередной пародийной версии на клип Ольги Бузовой «Хит-парад» нашли для ее видеороликов более подходящие тексты песен в стиле «о том, что происходит в клипе».

YouTube-канал под названием «Сарказмошная» часто публикует пародии на известные ролики. Их особенностью является то, что тексты песен переделываются в соответствии с тем, что именно происходит в клипе.

Для клипов Ольги Бузовой тексты песен изменили на более подходящие

Авторы не смогли оставить без внимания и творчество Ольги Бузовой. Пародийный ролик на композицию «Хит парад» уже посмотрели свыше миллиона человек, позитивную оценку поставили около 22 тысяч, и только тысяче пользователей Сети не понравился видеоклип.

В комментариях зрители выразили восторг от вокального таланта девушки, исполняющей песню-пародию, и от необычной интерпретации. Большинство даже назвали пародию настоящим «супер хитом».

dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:57
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