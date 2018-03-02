Андрей Черкасов пытается оправдаться за провал на Сейшелах

«…Такой же Андрюшка, как и остальные ведущие, только более завуалированно раздает советы и провоцирует. Так же как и остальные ведущие склоняет к сожительству, или разрушает пары, так же провоцирует на драки и сомнительные пари.» – заявляют зрители «Дома-2.

Ни так давно в Сети начали активно обсуждать факт того, что Андрей не справляется с ролью ведущего на «Острове любви». Многие зрители уверены, что совсем скоро его заменит Влад Кадони или Ольга Бузова.Пока Андрей по-прежнему живет на Сейшельских островах. Черкасов ежедневно появляется на съемочной площадке, раздает советы и водит запреты участникам, однако зрители все тщательней начали обращать внимание на то, как он пытается поменять происходящее на острове.Стоит отметить, что в последнее время Андрей довольно часто начал говорить о том, что, не смотря на то, что жить на Сейшельских островах ему очень нравиться, монотонность ему начала надоедать. Черкасов заявил, что жаждет вернуться в Россию, где есть 4 времени года.Такая вспышка патриотизма не могла не заинтересовать поклонников «Дома-2». Вполне может быть, что Андрей не хочет признавать, что не справился со своими обязанностями, а свой скорый отъезд пытается завуалировать под тоской за домом.