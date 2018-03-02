Александра Гозиас шокировала подписчиков своей худобой

Не так давно в своем микроблоге Саша опубликовала фотографию, на которой она захотела прорекламировать открытие нового магазина. Однако подписчики были шокированы внешним видом девушки и раскритиковали ее фигуру.В своем посте бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» объявила, что открывает новый магазин GoziasShop и в честь такого события девушка устраивает розыгрыш различных подарков среди подписчиков. Вот только в комментариях особое внимание было обращено не конкурсу, а фигуре девушки. На фото Гозиас выглядела болезненно худой, в связи с чем ее поклонники всерьез запереживали о ее здоровье.