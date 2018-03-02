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Фанаты уверены, что Анна Хилькевич беременна во второй раз

Анна Хилькевич начала прятать фигуру за просторной одеждой.

В последнее время многие начали замечать, что Анна перестала появляться в обществе в обтягивающих нарядах. Актриса все чаще выходит в свет в мешковатых спортивных костюмах или в платьях свободного кроя.

Фанаты уверены, что Анна Хилькевич беременна во второй раз

Можно, конечно же, предположить, что звезда всеми любимого телесериала «Универ. Новая общага» попросту сменила стиль, но у фанатов совсем другая версия.

Фанаты уверены, что актриса совсем скоро станет во второй раз мамой. Многие из них уже даже начали активно поздравлять своего кумира с пополнением в семье. Тем не менее, пока звезда никак не комментирует подобного рода предположения. Этим Анна толкает на определенные выводы.

Фанаты уверены, что Анна Хилькевич беременна во второй раз

Стоит подчеркнуть, что Хилькевич является не только успешной актрисой. В 2015 году знаменитость вышла замуж за успешного бизнесмена Артура Волкова, а уже в декабре того же года Анна родила девочку Арианну.

Сейчас же поклонники актрисы находятся в ожидании, когда же Анна все-таки решит им признаться в своей беременности.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:51
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