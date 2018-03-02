Фанаты уверены, что Анна Хилькевич беременна во второй раз

В последнее время многие начали замечать, что Анна перестала появляться в обществе в обтягивающих нарядах. Актриса все чаще выходит в свет в мешковатых спортивных костюмах или в платьях свободного кроя.Можно, конечно же, предположить, что звезда всеми любимого телесериала «Универ. Новая общага» попросту сменила стиль, но у фанатов совсем другая версия.Фанаты уверены, что актриса совсем скоро станет во второй раз мамой. Многие из них уже даже начали активно поздравлять своего кумира с пополнением в семье. Тем не менее, пока звезда никак не комментирует подобного рода предположения. Этим Анна толкает на определенные выводы.Стоит подчеркнуть, что Хилькевич является не только успешной актрисой. В 2015 году знаменитость вышла замуж за успешного бизнесмена Артура Волкова, а уже в декабре того же года Анна родила девочку Арианну.Сейчас же поклонники актрисы находятся в ожидании, когда же Анна все-таки решит им признаться в своей беременности.