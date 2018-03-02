Ольга Бузова заинтриговала фанатов новой песней «Она не боится»

На страничке Бузовой в соцсети Instagram появился новый пост, в котором Ольга заинтриговала фолловеров обложкой новой пластинки, которую уже записала. По словам исполнительницы, композиция «Она не боится» является самой ожидаемой песней для неё. Девушка подметила, что до официального выпуска песни все желающие смогут оценить её раньше, скачав хит со специального музыкального ресурса.Стоит заметить, что данную новость с восторгом восприняли её преданные фанаты, которые заявили, что любимица продолжает их удивлять, ведь каждая новая песня Бузовой впечатляет их больше предыдущей. Отметим, что некоторые подписчики звезды «Дома-2» заявили, что уже ожидают появления клипа, так как не сомневаются в успехе новой песни.