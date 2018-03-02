За первый месяц семейной жизни Дмитрий Тарасов набрал лишний вес

На новых фотографиях Дмитрия Тарасова в «Инстаграм» его особо зоркие фолловеры отметили, что мужчина заметно поправился, и как минимум, килограммов на пять. Настя еще до замужества подчеркнула, что очень любит готовить и, по всей видимости, не соврала.На новом снимке Тарасов выглядит немного располневшим, но очень счастливым. В кадре он восседает в кресле рядом со своим стилистом. И даже тут заметно, что фигура у футболиста стала мощнее.Некоторые фолловеры подшутили над знаменитостью, написав под фото, что это именно тот случай, когда твой парикмахер находится в лучшей физической форме, чем ты сам.Стоит отметить, что у Тарасова в семейной жизни с супругой все отлично. Девушка даже взяла фамилию супруга. В социальных сетях она уже пишет свою фамилию в скобках, после основной – Анастасия Тарасова.