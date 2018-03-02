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За первый месяц семейной жизни Дмитрий Тарасов набрал лишний вес

С того дня, как известный футболист Дмитрий Тарасов официально узаконил отношения с моделью Анастасией Костенко, прошел месяц. И тут стало известно, что молодая жена полузащитника «Локомотива» очень хорошо готовит.

На новых фотографиях Дмитрия Тарасова в «Инстаграм» его особо зоркие фолловеры отметили, что мужчина заметно поправился, и как минимум, килограммов на пять. Настя еще до замужества подчеркнула, что очень любит готовить и, по всей видимости, не соврала.

За первый месяц семейной жизни Дмитрий Тарасов набрал лишний вес

На новом снимке Тарасов выглядит немного располневшим, но очень счастливым. В кадре он восседает в кресле рядом со своим стилистом. И даже тут заметно, что фигура у футболиста стала мощнее.

Некоторые фолловеры подшутили над знаменитостью, написав под фото, что это именно тот случай, когда твой парикмахер находится в лучшей физической форме, чем ты сам.

Стоит отметить, что у Тарасова в семейной жизни с супругой все отлично. Девушка даже взяла фамилию супруга. В социальных сетях она уже пишет свою фамилию в скобках, после основной – Анастасия Тарасова.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:56
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