Елена Темникова позабыла надеть юбку на съемки телепрограммы
Елена Темникова появилась перед камерами в невероятно вызывающем образе.
Вчера на съемочной площадке передачи «Вечерний лайк», которая выходит в эфир канала «Музыка Первого», появилась новая гостья. В этот раз героиней программы стала Елена Темникова. Конечно же, что образ популярной артистки не остался незамеченным. Многие фолловеры Сети уверены, что звезда попросту забыла надеть на съемки юбку.
Камеры засняли артистку в весьма откровенном обличии. На ногах у Елены красовались только кроссовки желтого цвета, а одета Темникова была в свободную белую рубашку, которая кое-как прикрывала наготу артистки.
Стоит подчеркнуть, модные эксперты в один голос утверждают, что подобного рода имидж на сегодняшний день является тенденцией стиля. Несмотря даже на то, что рубашка очень короткая, она самую малость, но все-таки смогла прикрыть интимные места звезды.
В свою очередь Елена Темникова в открытую продолжает заявлять, что обожает носить ту одежду, которая не только очень модная, но и неимоверно удобная для нее. Певица не любит вгонять себя в рамки и считает, что если ей не нравится носить обувь на каблуках, то она не обязана это делать, что советует и своим поклонникам.
Вчера на съемочной площадке передачи «Вечерний лайк», которая выходит в эфир канала «Музыка Первого», появилась новая гостья. В этот раз героиней программы стала Елена Темникова. Конечно же, что образ популярной артистки не остался незамеченным. Многие фолловеры Сети уверены, что звезда попросту забыла надеть на съемки юбку.
Камеры засняли артистку в весьма откровенном обличии. На ногах у Елены красовались только кроссовки желтого цвета, а одета Темникова была в свободную белую рубашку, которая кое-как прикрывала наготу артистки.
Стоит подчеркнуть, модные эксперты в один голос утверждают, что подобного рода имидж на сегодняшний день является тенденцией стиля. Несмотря даже на то, что рубашка очень короткая, она самую малость, но все-таки смогла прикрыть интимные места звезды.
В свою очередь Елена Темникова в открытую продолжает заявлять, что обожает носить ту одежду, которая не только очень модная, но и неимоверно удобная для нее. Певица не любит вгонять себя в рамки и считает, что если ей не нравится носить обувь на каблуках, то она не обязана это делать, что советует и своим поклонникам.