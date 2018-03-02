Елена Темникова позабыла надеть юбку на съемки телепрограммы

Вчера на съемочной площадке передачи «Вечерний лайк», которая выходит в эфир канала «Музыка Первого», появилась новая гостья. В этот раз героиней программы стала Елена Темникова. Конечно же, что образ популярной артистки не остался незамеченным. Многие фолловеры Сети уверены, что звезда попросту забыла надеть на съемки юбку.Камеры засняли артистку в весьма откровенном обличии. На ногах у Елены красовались только кроссовки желтого цвета, а одета Темникова была в свободную белую рубашку, которая кое-как прикрывала наготу артистки.Стоит подчеркнуть, модные эксперты в один голос утверждают, что подобного рода имидж на сегодняшний день является тенденцией стиля. Несмотря даже на то, что рубашка очень короткая, она самую малость, но все-таки смогла прикрыть интимные места звезды.В свою очередь Елена Темникова в открытую продолжает заявлять, что обожает носить ту одежду, которая не только очень модная, но и неимоверно удобная для нее. Певица не любит вгонять себя в рамки и считает, что если ей не нравится носить обувь на каблуках, то она не обязана это делать, что советует и своим поклонникам.