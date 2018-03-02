Юлия Началова ошеломила заявлением о беременности от Прохора Шаляпина

«…Вобщем, я в тихом одиночестве присела на стульчик, где сидел он..и вдруг..я поняла, что беременна! И мне почему-то кажется, что это ребёнок именно Прохора. Короче, надо срочно идти на «Пусть Говорят» делать тест ДНК в прямом эфире.» - написала артистка в личном микроблоге.

Звезда продолжает делать все возможное, чтобы интерес к ее творчеству не утихал. Едва лишь умолкли разговоры о лишении артистки водительских прав, как возник новый предмет для обсуждения Началовой.На днях Юлия заявила, что находится в интересном положении, а отцом ее малыша является не кто иной, как сам Прохор Шаляпин. Тем не менее, певица до конца не уверена в том, что забеременела от артиста, поэтому хочет сделать тест на ДНК.Поклонники Началовой сначала восприняли подобного рода заявления, как шутку. Однако чуть позже начали утверждать, что в каждой шутке есть доля правды, только вот что из сказанного Юлией правда, а что юмор, в этом нужно разобраться.Стоит отметить, что не так давно Юлия начала активно намекать окружающим, что у нее появился новый возлюбленный. Имя нового мужчины Началова по-прежнему скрывает, лишь демонстрирует фотофии с роскошными букетами.