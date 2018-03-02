АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.88 USD 56.43
Курс валют на 02.03.2018

Юлия Началова ошеломила заявлением о беременности от Прохора Шаляпина

Юлия Началова намерена заставить Прохора Шаляпина пройти тест ДНК.

Звезда продолжает делать все возможное, чтобы интерес к ее творчеству не утихал. Едва лишь умолкли разговоры о лишении артистки водительских прав, как возник новый предмет для обсуждения Началовой.

Юлия Началова ошеломила заявлением о беременности от Прохора Шаляпина

На днях Юлия заявила, что находится в интересном положении, а отцом ее малыша является не кто иной, как сам Прохор Шаляпин. Тем не менее, певица до конца не уверена в том, что забеременела от артиста, поэтому хочет сделать тест на ДНК.

«…Вобщем, я в тихом одиночестве присела на стульчик, где сидел он..и вдруг..я поняла, что беременна! И мне почему-то кажется, что это ребёнок именно Прохора. Короче, надо срочно идти на «Пусть Говорят» делать тест ДНК в прямом эфире.» - написала артистка в личном микроблоге.


Поклонники Началовой сначала восприняли подобного рода заявления, как шутку. Однако чуть позже начали утверждать, что в каждой шутке есть доля правды, только вот что из сказанного Юлией правда, а что юмор, в этом нужно разобраться.

Юлия Началова ошеломила заявлением о беременности от Прохора Шаляпина

Стоит отметить, что не так давно Юлия начала активно намекать окружающим, что у нее появился новый возлюбленный. Имя нового мужчины Началова по-прежнему скрывает, лишь демонстрирует фотофии с роскошными букетами.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:29
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Группа ГАЗ» на Филиппинах начала продажи
Ольга Бузова публично назвала поведение Анастасии
Facebook завершил эксперимент над пользователями
Настасье Самбурской подарили на день рождения
Хейтеры выяснили, что Ольге Рапунцель за рождение
Русская модель PlayBoy Мария Лиман показала
Анна Семенович откровенно рассказала, что мечтает
Google запущен сервис для записи мелодий в
Эксперты смогли выявить новый подслушивающий
Наталья Рудова восхитила фанатов снимком с
Кети Топурия откровенно призналась, что со своим
Автомобили LADA Granta и LADA Kalina распродают с
Экс-супруг Уитни Хьюстон сделал загадочное
В Instagram теперь появятся видеозвонки
Зафиксировали самую мощную кибератаку за всю
На MWC 2018 представили смартфон с опцией
Объявлен сбор средств на самый минималистичный
Пользователи из 40 странах мира найдут с помощью
Матч за Суперкубок России может состояться в
Появились подробности о модели смартфона HTC
На рынке России появился ноутбук Dell XPS 13 с
Китай призвал США воздержаться от чрезмерности в
Дэниэл Крейг празднует 50-летний юбилей
В компании Microsoft разработали
Серые дельфины запоминают и планируют каждое
Ученые рассказали про пользу граната для похудения
На продажу выставлен самый странный спорткар
Сегодня вечером люди смогут понаблюдать за
Ученые: Улыбка не всегда говорит про
Первый эксперимент запущен на коллайдере NICA в
Просмотреть все новости