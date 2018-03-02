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Альбина Джанабаева откровенно рассказала, что чувствовала себя в «ВИА-Гре» лишней

Говоря об известнейшем коллективе «ВИА-Гра», достаточно часто «золотым» составом группы называют Надежду Грановскую, Анну Седокову и Веру Брежневу.

Несмотря на то, что Альбина Джанабаева представляла коллектив примерно 10 лет, многочисленные поклонники не смогли до конца принять ее в группе. И вот на днях певица решилась рассказать, как же ей все-таки приходилось бороться за свое место в «ВИА-Гре».

Альбина Джанабаева откровенно рассказала, что чувствовала себя в «ВИА-Гре» лишней

У себя в личном микроблоге Альбина опубликовала пост, в котором рассказала фолловерам, что выступать в группе ей было очень сложно.
Несмотря на то, что Джанабаева уже сменила Светлану Лободу, публика, как и прежде, вспоминала и буквально обожала Анну Седокову.

Также артистка отметила, что не злится и с уважением относиться к тому, что поклонники до сих пор считают «золотым» составом группы «ВИА-Гра» - Грановскую, Седокову и Брежневу. Альбина понимает, что участницы коллектива всего за два года совершили невозможное.

Тем не менее, Джанабаева в конце своих высказываний добавила, что тоже за 10 лет очень многое вложила в коллектив. Золотая или нет, но группа также не малого достигла за это время.

Альбина Джанабаева откровенно рассказала, что чувствовала себя в «ВИА-Гре» лишней

Напомним, что Альбина ушла из «ВИА-Гры» в 2012 году. После ухода певица занялась сольной карьерой.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:04
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