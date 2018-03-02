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В Сети появилось похабное фото Ольги Бузовой

Фотография знаменитой ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой в окружении трех мужчин, в нижнем белье и с широко раздвинутыми ногами неожиданно появилась на просторах Интернета.

В Сети появилось похабное фото Ольги Бузовой

Стоит отметить, что этому снимку уже много лет, однако, бытует мнение, что именно фанаты Анастасии Костенко раздобыли его и запустили в Сеть. Сама фотография, мягко говоря, похабная, однако теледива и сейчас любит обнажить интимные части тела перед камерой, так что, как считают хейтеры - особо ничего не изменилось.

Так, например, на прошедшем недавно Big Love Show Ольга Бузова появилась в откровенном костюме цвета хаки и с автоматом в руках. Стоит отметить, что ведущая скандальной телестройки довольно откровенно позировала на устроенной там фотосессии, приседая и обнажая интимные места, которые смогло прикрыть лишь оружие в руках певицы.

Данный снимок можно увидеть ТУТ.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:56
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