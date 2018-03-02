Виктория Боня ответила хейтерам на критику ее фигуры

«Да, у меня животик, у вас с этим проблемы? Я обожаю свой животик, даже когда он больше похож на пузо», — заявила Виктория.

Не так давно в микроблоге знаменитой экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» появилось видео, на котором девушка предстала перед публикой в черном облегающем платье, которое не смогло укрыть недостатки ее фигуры. Злопыхатели теледивы накинулись на нее с критикой, однако она в свою очередь решила ответить всем недоброжелателям.Стоит отметить, что многие подписчики встали на защиту своей любимицы, отметив, что та всегда замечательно выглядит.