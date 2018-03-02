«Пример для подражания»: Тина Канделаки продемонстрировала хороший вкус
Тина Канделаки в очередной раз вызвала бурю восхищений у своих поклонников.
В первый день весны прославленная российская телеведущая разоделась в манере Одри Хепберн, чем, конечно же, привела в восторг многочисленных фолловеров Сети.
Стоит отметить, что Канделаки очень внимательно подходит к выбору собственного гардероба. Не единожды появления звезды в обществе называли модным показом. Тем не менее, еще ни один имидж за последнее время не вызывал в такой степени восторга у фанатов, сколько 1 марта.
У себя в личном микроблоге Тина опубликовала новую фотографию, на которой продемонстрировала, в чем она решила провести первый день весны. Для поездки в Ярославль телеведущая выбрала шубу винного оттенка, черные зауженные брюки и бежевый платок.
Впервые пользователи Сети пришли к единому мнению, что такой образ Тине Канделаки очень идет.
Стоит отметить, что в начале своей карьеры Канделаки очень редко могла порадовать фанатов хорошим образом. Да и такой стройной фигурой, как сегодня, телеведущая не могла прихвастнуть. А это значит, что год за годом Тина выглядит все лучше и лучше.
В первый день весны прославленная российская телеведущая разоделась в манере Одри Хепберн, чем, конечно же, привела в восторг многочисленных фолловеров Сети.
Стоит отметить, что Канделаки очень внимательно подходит к выбору собственного гардероба. Не единожды появления звезды в обществе называли модным показом. Тем не менее, еще ни один имидж за последнее время не вызывал в такой степени восторга у фанатов, сколько 1 марта.
У себя в личном микроблоге Тина опубликовала новую фотографию, на которой продемонстрировала, в чем она решила провести первый день весны. Для поездки в Ярославль телеведущая выбрала шубу винного оттенка, черные зауженные брюки и бежевый платок.
Впервые пользователи Сети пришли к единому мнению, что такой образ Тине Канделаки очень идет.
«Очень классная! Пример для подражания!» - написал один из подписчиков звезды.
Стоит отметить, что в начале своей карьеры Канделаки очень редко могла порадовать фанатов хорошим образом. Да и такой стройной фигурой, как сегодня, телеведущая не могла прихвастнуть. А это значит, что год за годом Тина выглядит все лучше и лучше.