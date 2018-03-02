«Пример для подражания»: Тина Канделаки продемонстрировала хороший вкус

«Очень классная! Пример для подражания!» - написал один из подписчиков звезды.

В первый день весны прославленная российская телеведущая разоделась в манере Одри Хепберн, чем, конечно же, привела в восторг многочисленных фолловеров Сети.Стоит отметить, что Канделаки очень внимательно подходит к выбору собственного гардероба. Не единожды появления звезды в обществе называли модным показом. Тем не менее, еще ни один имидж за последнее время не вызывал в такой степени восторга у фанатов, сколько 1 марта.У себя в личном микроблоге Тина опубликовала новую фотографию, на которой продемонстрировала, в чем она решила провести первый день весны. Для поездки в Ярославль телеведущая выбрала шубу винного оттенка, черные зауженные брюки и бежевый платок.Впервые пользователи Сети пришли к единому мнению, что такой образ Тине Канделаки очень идет.Стоит отметить, что в начале своей карьеры Канделаки очень редко могла порадовать фанатов хорошим образом. Да и такой стройной фигурой, как сегодня, телеведущая не могла прихвастнуть. А это значит, что год за годом Тина выглядит все лучше и лучше.