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Семейные пары на «Доме-2» не могут являться примером для других участников

Зрители скандально известного реалити-шоу выразили свое недовольство поведением семейных пар на проекте.
Некогда образцовая супружеская чета Таты и Валерия Блюменкранц начала терять свой авторитет в глаза многих зрителей «Дома-2». А именно поклонники возмущены поведением мужчины, который совершенно не хочет работать.

Семейные пары на «Доме-2» не могут являться примером для других участников

Все бога отлежал - совсем разленился, а при появлении претензий начинает таскать за волосы Тату или тещу. На данный момент организаторы отправили Валерия на остров, чтобы хоть как-то его расшевелить, а в скором времени и Тата за ним улетит отдыхать, а ребенка бросят на бабушку, уверены хейтеры.

Не меньшей критике подверглись и известные «бренды» проекта – семейство Рапунцелей. После всей лжи про своего супруга, Ольга успешно восстановилась в стане участников, а позже заселилась с двумя мужчинами.

Семейные пары на «Доме-2» не могут являться примером для других участников

А Дмитрий же вернулся и простил всю грязь со стороны супруги, и закрывал глаза на то, как Ольга флиртует с Кириллом Щетининым. По всей видимости, некуда было мужчине пойти.

Также хейтеры уверены, что со временем всплывет множество интересных фактов и про сестру Ольги - Алену. Не могут пока что быть примером для других участников проектные супружеские пары, уверены зрители «Дома-2».
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:49
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