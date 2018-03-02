Поклонница Ольги Бузовой решила продать ее автограф за 5 тысяч рублей

Посмотреть на ее сольное выступление пришел полный зал поклонников, которые не хотели отпускать любимицу со сцены, требуя девушку спеть на бис. Кроме этого, фанаты Ольги Бузовой хорошо подготовились к приезду знаменитости в их город и по завершению выступления исполнили для нее танец, состоящий из известных движений девушки, а также одарили ее огромным количеством цветов.Бузова не смогла оставить без внимания такой шикарный прием, и в связи с этим наградила самых активных почитателей автографом и совместным фото. Она подчеркнула, что была приятно удивлена, так как до сих пор ее никто еще так не встречал.Тем не менее, несмотря на то, что Бузова с любовью и теплом относится к своим поклонникам, некоторые из них пользуются этим с целью наживы. Так, например, появилась информация, что одна из жительниц Благовещенска, которая получила от певицы автограф, решила выставить его на продажу за 5 тысяч рублей.