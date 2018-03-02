Ксения Бородина возмутилась равнодушием своих подписчиков

Положение, действительно, страшное: у молодой беременной девушки произошел инсульт, в тяжелом состоянии находится и молодая мама, и ребенок. Известная теледива попросила поклонников помочь собрать необходимые на лечение средства.Вот только многие ее подписчики оказались слишком черствыми. Как стало известно, он выяснили, что супруг больной девушки – хорошо обеспеченный человек, и возмутились, почему он сам не может оплатить лечение. Некоторые и вовсе заявили о мошенничестве.Такое отношение подписчиков к чужому горю Бородину очень возмутило. Девушка записала видео-обращение, эмоционально высказав недоброжелателям все, что о них думает.