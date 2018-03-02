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Анна Семенович с размахом отпраздновала свое день рождение

Вчера, 1 марта Анне Семенович исполнилось 38 лет.

С самого утра певицу активно начали поздравлять ее близкие подруги. Теплые пожелания в адрес Семенович написали в Инстаграме Анастасия Гребенкина, Татьяна Навка, Алла Довлатова и многие другие подруги.

Анна Семенович с размахом отпраздновала свое день рождение

В своем пожелании Татьяна Навка подчеркнула, что ее дружба с Анной прошла испытания временем. Девушки вместе росли, побеждали, смеялись, а иногда даже и плакали, но всегда оставались подругами.

Отпраздновать свое 38-летие Аня решила в одном из лучших ресторанов Москвы. На день рождение артистки собрались близкие певицы: Надежда Ручка с сыном, Татьяна Навка, Анастасия Гребенкина, Татьяна Борщ, Андрей Григорьев-Апполонов и многие другие.

Анна Семенович с размахом отпраздновала свое день рождение

Для мероприятия в честь своего дня рождения Анна выбрала блестящий топ черного цвета и юбку с эффектным принтом.

Вечеринка прошла довольно шумно, а все присутствующие на ней уже успели поделиться в личных блогах несколькими снимками со дня рождения Семенович.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:47
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