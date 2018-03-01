Экс-участник «Дома-2» появлением на концерте Бузовой переманил внимание на себя

«Прям безэмоционально для меня прошел концерт», - написал Денис в своём микроблоге.

В результате мужчина переманил внимание ее поклонников на себя, а также раскритиковал выступление, назвав его «безэмоциональным».На днях известная певица выступала в Хабаровске с сольной программой. Посмотреть на это захотел один из экс-участников телепроекта Денис Ковалёв. На своей страничке в Instagram он раскритиковал концерт, подчеркнув, что Бузова является лицемерной личностью.Ранее поклонники уже критиковали Бузову за чрезмерную пошлость на Хабаровском концерте. Девушка обнажилась прямо на сцене, пытаясь выполнить акробатические элементы.Сам же Ковалев добавил, что зрители концерта стали с ним массово фотографироваться, однако даже это не доставило ему удовольствия от концерта теледивы. При этом, подтанцовку экс-участник телестройки назвал очень даже хорошей.Сама Ольга Бузова пока никак не прокомментировала выпады со стороны бывшего коллеги.