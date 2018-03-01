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Экс-участник «Дома-2» появлением на концерте Бузовой переманил внимание на себя

Бывший участник скандальной телестройки «Дом-2» Денис Ковалёв появился на концерте Ольги Бузовой в Хабаровске.

В результате мужчина переманил внимание ее поклонников на себя, а также раскритиковал выступление, назвав его «безэмоциональным».

Экс-участник «Дома-2» появлением на концерте Бузовой переманил внимание на себя

На днях известная певица выступала в Хабаровске с сольной программой. Посмотреть на это захотел один из экс-участников телепроекта Денис Ковалёв. На своей страничке в Instagram он раскритиковал концерт, подчеркнув, что Бузова является лицемерной личностью.

«Прям безэмоционально для меня прошел концерт», - написал Денис в своём микроблоге.

Ранее поклонники уже критиковали Бузову за чрезмерную пошлость на Хабаровском концерте. Девушка обнажилась прямо на сцене, пытаясь выполнить акробатические элементы.

Сам же Ковалев добавил, что зрители концерта стали с ним массово фотографироваться, однако даже это не доставило ему удовольствия от концерта теледивы. При этом, подтанцовку экс-участник телестройки назвал очень даже хорошей.

Сама Ольга Бузова пока никак не прокомментировала выпады со стороны бывшего коллеги.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 19:36
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