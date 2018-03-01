Ольга Бузова обнажилась на сцене во время концерта в Хабаровске
Известная теледива, а также певица Ольга Бузова в своем Инстаграм разместила новый видеоролик с концерта в Хабаровске. В кадре можно заметить, как знаменитость «Дома-2» демонстрирует своим поклонникам нижнее белье и полуобнажённое тело.
Артистка попыталась продемонстрировать своим фанатам сложные акробатические элементы, однако в результате все получилось так, что их откровенность была воспринята зрителями, как пошлость.
В целом девушку раскритиковали за не совсем удачный выбор внешнего вида. Впрочем, сама певица никак не отреагировала на подобные обвинения. На своей страничке в Инстаграме Бузова порадовалась удачному, на ее взгляд, выступлению в Хабаровске.
Стоит отметить, что на концерте присутствовала в основном молодежь, которая в целом осталась недовольна из-за такой пошлости любимицы. Также в самом зале находилось порядка сотни человек, а свободного места между зрителями было более чем предостаточно.
По всей видимости, особым спросом в Хабаровске знаменитая ведущая «Дома-2» не пользуется.
Артистка попыталась продемонстрировать своим фанатам сложные акробатические элементы, однако в результате все получилось так, что их откровенность была воспринята зрителями, как пошлость.
«Оля, ну зачем голышом выступать?», - возмутилась одна из подписчиц.
В целом девушку раскритиковали за не совсем удачный выбор внешнего вида. Впрочем, сама певица никак не отреагировала на подобные обвинения. На своей страничке в Инстаграме Бузова порадовалась удачному, на ее взгляд, выступлению в Хабаровске.
Стоит отметить, что на концерте присутствовала в основном молодежь, которая в целом осталась недовольна из-за такой пошлости любимицы. Также в самом зале находилось порядка сотни человек, а свободного места между зрителями было более чем предостаточно.
По всей видимости, особым спросом в Хабаровске знаменитая ведущая «Дома-2» не пользуется.