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Ольга Бузова обнажилась на сцене во время концерта в Хабаровске

Известная теледива, а также певица Ольга Бузова в своем Инстаграм разместила новый видеоролик с концерта в Хабаровске. В кадре можно заметить, как знаменитость «Дома-2» демонстрирует своим поклонникам нижнее белье и полуобнажённое тело.

Артистка попыталась продемонстрировать своим фанатам сложные акробатические элементы, однако в результате все получилось так, что их откровенность была воспринята зрителями, как пошлость.

Ольга Бузова обнажилась на сцене во время концерта в Хабаровске

«Оля, ну зачем голышом выступать?», - возмутилась одна из подписчиц.

В целом девушку раскритиковали за не совсем удачный выбор внешнего вида. Впрочем, сама певица никак не отреагировала на подобные обвинения. На своей страничке в Инстаграме Бузова порадовалась удачному, на ее взгляд, выступлению в Хабаровске.

Стоит отметить, что на концерте присутствовала в основном молодежь, которая в целом осталась недовольна из-за такой пошлости любимицы. Также в самом зале находилось порядка сотни человек, а свободного места между зрителями было более чем предостаточно.

По всей видимости, особым спросом в Хабаровске знаменитая ведущая «Дома-2» не пользуется.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:29
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