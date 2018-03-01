Ольга Бузова обнажилась на сцене во время концерта в Хабаровске

«Оля, ну зачем голышом выступать?», - возмутилась одна из подписчиц.

Артистка попыталась продемонстрировать своим фанатам сложные акробатические элементы, однако в результате все получилось так, что их откровенность была воспринята зрителями, как пошлость.В целом девушку раскритиковали за не совсем удачный выбор внешнего вида. Впрочем, сама певица никак не отреагировала на подобные обвинения. На своей страничке в Инстаграме Бузова порадовалась удачному, на ее взгляд, выступлению в Хабаровске.Стоит отметить, что на концерте присутствовала в основном молодежь, которая в целом осталась недовольна из-за такой пошлости любимицы. Также в самом зале находилось порядка сотни человек, а свободного места между зрителями было более чем предостаточно.По всей видимости, особым спросом в Хабаровске знаменитая ведущая «Дома-2» не пользуется.