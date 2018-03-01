АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.91 USD 56.37
Курс валют на 01.03.2018

Дарья Пынзарь вызвала восхищение у поклонников морским видеороликом с Турции

Российская теледива Дарья Пынзарь не так давно отправилась отдыхать в солнечную Турцию.

В курортном городке Алания девушка продолжает на радость поклонникам выкладывать новые фото и видео со своим участием.

Дарья Пынзарь вызвала восхищение у поклонников морским видеороликом с Турции

Сегодня Даша отправилась на побережье, чтобы окунуться в теплые воды моря и порадоваться ласковым лучам солнца. Дарья опубликовала в Instagram короткое видео, где она радуется жизни на фоне моря, размахивая руками. Задний фон видео радует глаз: солнце, красивая природа и морские волны не могут не обрадовать поклонников Даши Пынзарь.

Фолловеры тут же принялись высказываться касательно публикации с отдыха экс-участницы «Дома-2». Они назвали ее «красавицей», а также сравнили с лучами солнца, увиденными в кадре.

Стоит отметить, что восхищающиеся фанаты поставили Дарье свыше 21 тысячи лайков за новое «морское фото».
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:55
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Abarth представит в Женеве родстер Fiat 124 GT с
Ученые определили принципы действия
Влад Кадони проведет семинары о развитии карьеры
Компания Haier представила часы Asu с проектором
Внедорожник Volkswagen Teramont станет доступен
Алина Кабаева откровенно призналась, что так и не
Мини-компьютеры Cubi N переводят на аппаратную
Появились первые фото новых смарт-часов от Fitbit
Смартфон LG G7 Neo показали на видео
Ксения Бородина, Алла Пугачева, Яна Рудковская
В Польше начал работать Закон о Холокосте и
Алена Водонаева озвучила «игру для взрослых»
Джессика Альба выложила милый снимок, на котором
Анастасия Лисова поделилась забавным фото со
Экс-жена Армена Джигарханяна решила уехать в
Марина Александрова рассказала, что изменилась в
На заводах собираются проводить добровольный тест
Ева Лонгория с удовольствием рассказала о течении
Луна и Земля зародились внутри гигантского
Компания Sin Cars представит в Женеве гибридный
Странная грудь Марии Кохно вызвала удивление
Геологи: Следующий переворот полюсов Земли
Ученые создали устройство хранения энергии, для
Бред Питт и Ди Каприо сыграют вместе в новой
Затяжная депрессия приводит к изменениям в мозге,
Мама Натальи Водяновой сообщила, что ее дочь
Инженеры научили роботов выпиливать детали для
"Летающий мозг" ИИ Симон будет отслеживать
Toyota совместила «механику» и вариатор в одной
Внуку Степана Михалкова дали имя Фёдор в честь
Просмотреть все новости