Дарья Пынзарь вызвала восхищение у поклонников морским видеороликом с Турции

В курортном городке Алания девушка продолжает на радость поклонникам выкладывать новые фото и видео со своим участием.Сегодня Даша отправилась на побережье, чтобы окунуться в теплые воды моря и порадоваться ласковым лучам солнца. Дарья опубликовала в Instagram короткое видео, где она радуется жизни на фоне моря, размахивая руками. Задний фон видео радует глаз: солнце, красивая природа и морские волны не могут не обрадовать поклонников Даши Пынзарь.Фолловеры тут же принялись высказываться касательно публикации с отдыха экс-участницы «Дома-2». Они назвали ее «красавицей», а также сравнили с лучами солнца, увиденными в кадре.Стоит отметить, что восхищающиеся фанаты поставили Дарье свыше 21 тысячи лайков за новое «морское фото».