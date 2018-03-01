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Ольга Жарикова вырвала клок волос у Алены Рапунцель во время недавней потасовки

Не так давно участница одиозного телепроекта «Дом-2» Ольга Жарикова разрушила отношения Ильи Яббарова и Алены Рапунцель.

Ольга Жарикова вырвала клок волос у Алены Рапунцель во время недавней потасовки

Однако затем Алена жестко отомстила неприятельнице, из-за чего та кинулась с ней в драку. В качестве мести за разрушенные отношения с Яббаровым Рапунцель-младшая принесла с подругами в комнату Ольги ершик для унитаза, а также несколько рулонов туалетной бумаги, дабы помочь девушке очистить ее грязное поведение.

Стоит отметить, что Ольгу настолько вывела из себя подобная наглость, что она набросилась на Алену. Жарикова так сильно потянула противницу за волосы, что умудрилась вырвать клок волос.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:31
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