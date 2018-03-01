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В Сети появились слухи, что экс-участница «Дома-2» Настя Киушкина возвращается на проект

Несмотря на свое долгое пребывание в периметре реалити-шоу «Дом-2» участник проекта Рома Гриценко так и не обзавёлся второй половинкой.

Молодой парень запятнал репутацию отношениями с Машей Кохно, которая снизила его планку. Однако небольшой роман с ведущей Ольгой Бузовой наоборот возвысил до небес самооценку нашего героя и теперь он не разменивается по мелочам.

В Сети появились слухи, что экс-участница «Дома-2» Настя Киушкина возвращается на проект

Не так давно в социальной сети стали появляться слухи и возвращении в периметр Анастасии Киушкиной. Ранее девушка была участницей телепроекта и встречалась с Олегом Бурхановым, а после того, как покинула Поляну строила отношения с известным репером, вот только недолго.

В Сети появились слухи, что экс-участница «Дома-2» Настя Киушкина возвращается на проект

По предварительным данным, Рома заинтересован в Насте и с нетерпением ждёт её прихода. А вот с Маргаритой Овсянниковой он продолжать отношения не намерен. Гриценко уверен, что она попросту не его девушка.

Поездка на Остров любви не принесла Роману ожидаемого результата, а значит, в скором времени парень снова появится на Поляне.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:12
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