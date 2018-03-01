В Сети появились слухи, что экс-участница «Дома-2» Настя Киушкина возвращается на проект

Молодой парень запятнал репутацию отношениями с Машей Кохно, которая снизила его планку. Однако небольшой роман с ведущей Ольгой Бузовой наоборот возвысил до небес самооценку нашего героя и теперь он не разменивается по мелочам.Не так давно в социальной сети стали появляться слухи и возвращении в периметр Анастасии Киушкиной. Ранее девушка была участницей телепроекта и встречалась с Олегом Бурхановым, а после того, как покинула Поляну строила отношения с известным репером, вот только недолго.По предварительным данным, Рома заинтересован в Насте и с нетерпением ждёт её прихода. А вот с Маргаритой Овсянниковой он продолжать отношения не намерен. Гриценко уверен, что она попросту не его девушка.Поездка на Остров любви не принесла Роману ожидаемого результата, а значит, в скором времени парень снова появится на Поляне.