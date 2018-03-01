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Алла Пугачева похвалила Собчак, окатившую водой Жириновского

Примадонна поддержала действия Ксении Собчак, во время дебатов окатившей водой скандального политика Владимира Жириновского.

На просторах Сети активно обсуждается инцидент, спровоцированный в прямом эфире лидером партии ЛДПР в ходе предвыборных дебатов.

Алла Пугачева похвалила Собчак, окатившую водой Жириновского

Все началось с того, что Владимир Жириновский принялся оскорблять Ксению Собчак нецензурными выражениями, после чего Ксения попыталась охладить не в меру разбушевавшийся пыл политика, окатив его холодной водой. Впрочем, это не остановило его, и оскорбления продолжились с той же силой.

Стоит отметить, что в данной ситуации достойно выглядела Ксения Собчак, в отличие от своего конкурента. Пользователи Сети подавляющим большинством поддержали девушку. В их числе оказалась и Алла Пугачева.

Алла Пугачева похвалила Собчак, окатившую водой Жириновского

Примадонна в своем Инстаграме посвятила пост Ксении, назвав ту «молодцом» и пожелав набраться сил для приближающегося противостояния с подобными «личностям». Алла Борисовна уверена, что Владимир Жириновский получил «эффект бумеранга» за свои неблаговидные слова, когда 6 лет назад он оскорбил артистку.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:49
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