Алла Пугачева похвалила Собчак, окатившую водой Жириновского

На просторах Сети активно обсуждается инцидент, спровоцированный в прямом эфире лидером партии ЛДПР в ходе предвыборных дебатов.Все началось с того, что Владимир Жириновский принялся оскорблять Ксению Собчак нецензурными выражениями, после чего Ксения попыталась охладить не в меру разбушевавшийся пыл политика, окатив его холодной водой. Впрочем, это не остановило его, и оскорбления продолжились с той же силой.Стоит отметить, что в данной ситуации достойно выглядела Ксения Собчак, в отличие от своего конкурента. Пользователи Сети подавляющим большинством поддержали девушку. В их числе оказалась и Алла Пугачева.Примадонна в своем Инстаграме посвятила пост Ксении, назвав ту «молодцом» и пожелав набраться сил для приближающегося противостояния с подобными «личностям». Алла Борисовна уверена, что Владимир Жириновский получил «эффект бумеранга» за свои неблаговидные слова, когда 6 лет назад он оскорбил артистку.