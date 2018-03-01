Зрители считают, что Александр Гобозов нечестным способом попал на «Дом-2»

Не так давно Александр снова стал полноправным участником реалити-шоу. В этот раз Саша пришел с определенной целью – найти себе не просто девушку, с которой он может строить любовь, но и возлюбленную, которая в конечном итоге станет его супругой.Сначала взгляд Гобозова упал на Екатерину Зиновьеву. Александр заявлял, что за Периметром у него все хорошо, что у него есть машина, большой дом, прибыльный бизнес, но ему не хватает ее, той самой.Несмотря на большое желания у Александра не удается построить отношения с Екатериной. Тем не менее, Саша долго не горюет. Почти сразу же парень находит себе новую пассию. В этот раз возлюбленной Гобозова становится Ивана Дилова.На данный момент поклонники «Дома-2» в Сети активно обсуждают новости о том, что Гобозов и Дилова решили расстаться.Как бы то ни было, но зрителей реалити-шоу больше заинтересовал не сам факт того, что молодые люди могут распроститься друг с другом, а то, что Александр пришел на проект не совсем честно. Фанаты в один голос заявляют, что Саша попал на шоу за счет ВДВ, своих песенок, да и без помощи его друга Андрея Черкасова уж точно не обошлось.