Коллега Тимура Батрутдинова Семен Слепаков пожелал ему удачи с Ольгой Бузовой
Уже на протяжении более полутора месяцев участник юмористического шоу Comedy Club Тимур Батрутдинов интригует общественность отношениями с популярной певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.
Накануне коллега юмориста Семен Слепаков пожелал ему в отношениях с ней удачи. И хотя Семен решил поздравить с днем рождения другого коллегу - Гарика Харламова, он также вспомнил и про Тимура.
Семен сообщил, что независимо от того, вместе ли Тимур с Ольгой Бузовой или нет, он желает ему с ней удачи. Слепаков не сомневается, что она ему еще пригодится.
Накануне коллега юмориста Семен Слепаков пожелал ему в отношениях с ней удачи. И хотя Семен решил поздравить с днем рождения другого коллегу - Гарика Харламова, он также вспомнил и про Тимура.
Семен сообщил, что независимо от того, вместе ли Тимур с Ольгой Бузовой или нет, он желает ему с ней удачи. Слепаков не сомневается, что она ему еще пригодится.