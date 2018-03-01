Коллега Тимура Батрутдинова Семен Слепаков пожелал ему удачи с Ольгой Бузовой

Накануне коллега юмориста Семен Слепаков пожелал ему в отношениях с ней удачи. И хотя Семен решил поздравить с днем рождения другого коллегу - Гарика Харламова, он также вспомнил и про Тимура.Семен сообщил, что независимо от того, вместе ли Тимур с Ольгой Бузовой или нет, он желает ему с ней удачи. Слепаков не сомневается, что она ему еще пригодится.