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Коллега Тимура Батрутдинова Семен Слепаков пожелал ему удачи с Ольгой Бузовой

Уже на протяжении более полутора месяцев участник юмористического шоу Comedy Club Тимур Батрутдинов интригует общественность отношениями с популярной певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

Коллега Тимура Батрутдинова Семен Слепаков пожелал ему удачи с Ольгой Бузовой

Накануне коллега юмориста Семен Слепаков пожелал ему в отношениях с ней удачи. И хотя Семен решил поздравить с днем рождения другого коллегу - Гарика Харламова, он также вспомнил и про Тимура.

Семен сообщил, что независимо от того, вместе ли Тимур с Ольгой Бузовой или нет, он желает ему с ней удачи. Слепаков не сомневается, что она ему еще пригодится.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:26
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