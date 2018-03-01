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Евгения Феофилактова заинтересовала фанатов снимками в подвенечном платье

Евгения Феофилактова вызвала интерес у своих многочисленных поклонников фотографиями в подвенечном наряде.

Евгения Феофилактова заинтересовала фанатов снимками в подвенечном платье

Как стало известно, Евгению пригласил посотрудничать один очень известный свадебный салон Москвы, о чем, конечно, девушка рассказала у себя в Инстаграм.

Более того, Феофилактова даже принялась рассуждать, сколько много свадебных нарядов ей довелось примерять за всю ее жизнь.

Многие поклонники Феофилактовой подметили, что когда дети Жени увидят подборку свадебных фотографий своей матери, то они могут даже не понять, где же на самом деле настоящие, а где рекламные снимки.

Евгения Феофилактова заинтересовала фанатов снимками в подвенечном платье

Евгения Феофилактова подчеркнула, что уверена в том, что совсем скоро в ее альбоме появятся снимки с церемонии венчания с любимым мужчиной, тем не менее, торопиться с таким серьезным решением Женя не намерена.

Напомним, что Евгения в 2016 году официально развелась с Антоном Гусевым, от которого у Феофилактовой остался сын Даниэль. Не единожды Феофилактова отмечала, что после развода по-прежнему верит в счастливый брак, но отныне будет куда более внимательней относиться к выбору спутника.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:21
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