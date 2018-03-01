Ксения Бородина рассказала, что ссорится с мужем после публикации совместных фото

Не секрет, что многие знаменитые личности очень суеверны. Они стараются не показывать публично детей, семью, и даже супругов.И хотя Ксения Бородина не сильно в это верит, однако она нашла интересные совпадения событий.Девушка рассказала, что заметила такое правило: стоит ей только выставить в Инстаграм совместное фото с супругом Курбаном Омаровым, как они тут же ссорятся.Сама теледива никак не может объяснить данное явление, однако не отрицает, что возможно все дело в зависти или в сглазе. В связи с этим она старается как можно реже выкладывать «личное».Стоит отметить, что и фото младшей дочери ведущая телестройки долго не решалась выставить на публичное обозрение, однако сейчас с удовольствием показывает Тею.