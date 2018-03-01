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Ксения Бородина рассказала, что ссорится с мужем после публикации совместных фото

Известная ведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина рассказала поклонникам о мистических совпадениях.

Не секрет, что многие знаменитые личности очень суеверны. Они стараются не показывать публично детей, семью, и даже супругов.

Ксения Бородина рассказала, что ссорится с мужем после публикации совместных фото

И хотя Ксения Бородина не сильно в это верит, однако она нашла интересные совпадения событий.

Девушка рассказала, что заметила такое правило: стоит ей только выставить в Инстаграм совместное фото с супругом Курбаном Омаровым, как они тут же ссорятся.

Сама теледива никак не может объяснить данное явление, однако не отрицает, что возможно все дело в зависти или в сглазе. В связи с этим она старается как можно реже выкладывать «личное».

Стоит отметить, что и фото младшей дочери ведущая телестройки долго не решалась выставить на публичное обозрение, однако сейчас с удовольствием показывает Тею.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:50
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