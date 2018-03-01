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Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина смирилась со своим возрастом

Знаменитая теледива Ксения Бородина в одном из своих последних интервью поделилась не только мнением о семье и дочерях, но и своим отношением к возрасту.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина смирилась со своим возрастом

По всей видимости, звезда телестройки смирилась с цифрами и не создает из этого трагедию. По ее словам, как бы девушка ни молодилась, возраст изменить невозможно. С годами он отнимает силы, становится сложнее решиться на что-то.

«Но я смотрю на бабушку, которой 81, и маму – они такие живчики! Хочу так же», - рассказала Ксюша.

Стоит отметить, что Бородину поддерживает и ее многочисленная армия поклонников, которые всегда будут считать ее молодой и красивой.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:35
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