Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина смирилась со своим возрастом

«Но я смотрю на бабушку, которой 81, и маму – они такие живчики! Хочу так же», - рассказала Ксюша.

По всей видимости, звезда телестройки смирилась с цифрами и не создает из этого трагедию. По ее словам, как бы девушка ни молодилась, возраст изменить невозможно. С годами он отнимает силы, становится сложнее решиться на что-то.Стоит отметить, что Бородину поддерживает и ее многочисленная армия поклонников, которые всегда будут считать ее молодой и красивой.